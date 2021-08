Julie And The Phantoms Saison 2 : Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste sur ce spectacle

– Publicité –



Même si la saison 2 de Julie et les fantômes n’a pas été confirmée, nous prévoyons toujours de recharger. Nous ne savons pas grand-chose.

Julie et les fantômes est un spectacle remarquable. La série originale de Netflix présente Julie rencontrant trois jeunes hommes qui sont des apparitions et ont besoin de voir leur groupe réussir. Julie leur donne la chance de faire exactement cela. La musique peut être un atout précieux qui relie les gens du monde entier. Julie sait faire de la musique.

Cette série est charmante et convient à tous les âges. De nombreux exercices et scénarios peuvent être utilisés. La musique est également remarquable. Il est impossible d’imaginer Kenny Ortega penser à autre chose.

Netflix n’a pas encore relancé la série. Étant donné que la série a été créée en septembre 2020, il est peu probable que la saison 2 de Julie et les fantômes soit produite. C’était l’un des spectacles ignorés.

Date de sortie

Comme il n’y a pas eu de restauration, il est difficile de prédire quand arrivera la prochaine saison. Entre les saisons, cela prend environ 14 mois. Nous assisterons probablement à un report prolongé parce qu’il n’y a pas de renouvellement. Toutes les périodes de création dureront entre 12 et 14 mois. Si le rétablissement a lieu ce mois-ci, nous recherchons que mai 2022 soit la date de livraison la plus opportune. Lorsque la restauration aura lieu, celle-ci sera mise à jour.

Jeter

Il est impossible d’accepter que le casting original ne revienne pas pour la prochaine saison. Nous verrons donc ce qui suit :

Madison Reyes est Julie Molina

Charlie Gillespie est Luke

Alex est Owen Patrick Joyner

Reggie Jeremy Shada

Jadah Marie Flynn

Sacha Carlson a Nick

Savannah Peut-être Carrie

Bande-annonce

La bande-annonce de la saison 2 n’est pas encore disponible. Ceci est à prévoir étant donné que la remorque n’a pas été chargée pour le moment. Quand la remorque s’ouvrira, nous la prendrons.

Terrain

La saison 1 révèle la raison pour laquelle nos amigos du groupe de morts-vivants étaient sur Terre parce qu’ils ont une entreprise incomplète. L’affaire est toujours inachevée à la fin de l’arrangement principal des scènes. Attendez-vous donc à ce que l’intrigue se poursuive la saison prochaine.

De plus, Caleb Covington prend le contrôle du corps de Nick et l’utilise à des fins sournoises. La saison deux nous en montrera plus. La vérité est que tous nos amis des apparitions semblaient être devenus mortels vers la fin de la scène. Mais prétendraient-ils qu’ils sont encore des fantômes, malgré cela ?

Ortega a déclaré à Digital Spy que « vraiment, cela sera résolu presque instantanément au cours de la prochaine saison ». « Donc, je serai choqué si j’ai gâché ça. Cela visait à créer de la tension, idéalement de l’intérêt et du suspense. Vous devriez être heureux que quelque chose de mystique se soit produit et que ce ne soit pas la fin de ces personnages.

Carrie devrait en faire plus dans la saison 2, car l’adversaire de Julie était bien connue et largement ignorée. De plus, nous aimerions voir le développement des personnages au niveau de Cordelia de Buffy là-bas.

Un peu plus de recherche sur les lignes directrices du grand au-delà serait également une bonne idée.

La saison deux du compte de Reyes a de grandes attentes.

Reyes a déclaré (via Collider) que « ce à quoi je m’attends » si nous obtenons une autre saison, c’est d’étudier Alex et Reggie. « Leurs personnages ont une douceur et un charme si attachants que je ressens le besoin d’en savoir plus sur leur vie.

«Nous avons traité avec Luke et connaissons certains détails sur la relation entre la mère et le père de Julie. C’est juste que j’ai besoin de développer les personnages. Mais, j’étais curieux de voir si les forces des jeunes hommes avançaient. Caleb peut gérer tellement de choses et faire toutes ces choses sympas. « Je suis curieux de voir si la force des jeunes hommes se développera également de cette manière. »

L’actrice veut voir le triangle amoureux entre Nick, Luke et Julie exploré davantage, surtout après le cliffhanger de la première saison.