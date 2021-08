The Great Ace Attorney Chronicles Review: Une raison fantastique de choisir un livre ou un nouveau passe-temps

01 août 2021 11:58:01 IST

Bien sûr, c’est un titre un peu provocateur, mais pas sans mérite, je vous assure. Et nous aborderons tout cela en temps voulu.

Le As Avocat La série de jeux de Capcom a une histoire assez riche englobant six jeux principaux, cinq retombées et deux compilations au cours des deux décennies de son existence. Et pourtant, il est toujours resté celui qui m’a échappé, si vous voulez.

Que ce soit à cause d’un resserrement budgétaire, d’un vaste arriéré ou de titres plus urgents qui devaient être joués, j’avais toujours raté l’occasion de participer au As Avocat action. Jusqu’à présent, c’est.

Les Chroniques du Grand As procureur représentait une merveilleuse façon d’avoir un premier aperçu de cet univers, car il est apparemment livré avec les derniers mécanismes de jeu de la série et se déroule au 19ème siècle – bien avant l’original As Avocat trilogie. Cela signifiait que les chances que des spoilers ruinent les autres jeux pour moi seraient minimes. Tout va bien, jusqu’à présent.

En entrant dans le jeu, j’avais une idée de ce à quoi m’attendre, donc j’avais peu d’attentes déplacées à propos d’une montagne russe d’action-aventure à sensations fortes ou que je ne serais pas obligé de lire des rames et des rames de texte en boucle, animation recyclée et recyclée.

Mon penchant pour les romans visuels et les aventures interactives de toutes les nuances – allant des sorties à gros budget du développeur Quantic Dreams comme Fahrenheit, Forte pluie et Détroit : devenez humain au point de vue de Telltale Games Le Trône de Fer, Les morts qui marchent, Batman et plus, et de Dontnod et Deck Nine envoûtant La vie est étrange jeux à Chance Agency’s criminellement sous-estimé Cabine Néo – m’avait bien préparé pour quoi que ce soit Les Chroniques du Grand As procureur devait offrir.

Prise bon marché : pour un aperçu plus détaillé des aventures interactives et de leur histoire, consultez cet article.

Avec ça à l’écart, Les Chroniques du Grand As procureur comprend deux parties, Aventures et Résoudre — dont chacun contient cinq longs chapitres. Sortis au Japon respectivement en 2015 et 2017, ils détaillent le parcours de Ryunosuke Naruhodo, d’un étudiant en droit presque réticent au Japon à un avocat international assez accompli.

Le jeu vous met dans la peau de Ryunosuke dès le début, mais ce n’est pas un va-et-vient désinvolte sur la façon dont il veut être avocat quand il grandira. Au lieu de cela, vous vous retrouvez menotté et sur le point d’être jugé par un tribunal japonais pour le meurtre d’un professeur britannique.

Ce début de jeu à bout de souffle après une brève séquence d’animation décrivant le cadre et l’époque du jeu est un excellent moyen de lancer les débats. C’est juste dommage que les choses se dégradent assez rapidement à partir de ce point.

Les problèmes sont multiples, je vais donc commencer par le plus évident et continuer mon chemin vers le bas de la liste. Les jeux, de par leur nature, sont censés vous donner, en tant que joueur (ce mot est instructif), quelque chose à faire. Malheureusement, un groupe de personnes chez Capcom semblent avoir manqué ce brief, car pendant des périodes de temps, il y a très peu de choses à faire, à part cliquer sur un bouton pour faire avancer la conversation.

Il n’est pas exagéré que chaque chapitre – qui peut durer jusqu’à trois heures et demie environ – vous donne à peine 12 ou 13 choses à faire. Et s’ils ne sont pas télégraphiés bien avant que vous n’arriviez à eux, ils sont cachés derrière des didacticiels en jeu. Je m’en voudrais de ne pas mentionner que celles-ci ont tendance à être parmi les explications les plus condescendantes des mécanismes de jeu que j’ai vues depuis un certain temps.

Qu’en est-il de ces 12 ou 13 choses que vous faire faire, je vous entends demander. Eh bien, ces activités vont du contre-interrogatoire des témoins (choisir une déclaration faite par le témoin pour soit chercher plus d’informations, soit la contredire à l’aide de preuves) et monter les membres du jury les uns contre les autres à corréler des éléments de preuve ensemble pour rectifier un déduction incorrecte ou certains des mini-jeux d’objets cachés les plus basiques de ce côté des essais de jeux gratuits dans les publicités mobiles.

Ce sont au mieux, superficiels et au pire, exaspérants dans la façon dont le jeu semble avoir besoin de vous tenir la main de force et de faire ce qui est nécessaire.

Viennent ensuite l’histoire et les personnages. La plupart des chapitres commencent par une brève séquence de film d’animation qui met en scène les événements à suivre. Et pour la plupart, l’histoire est engageante et même divertissante parfois, cependant, c’est l’exécution qui laisse beaucoup à désirer.

Le problème avec le récit est le même que celui auquel j’ai fait allusion il y a quelques paragraphes, et c’est que le jeu semble avoir l’impression que vous, le joueur, êtes incapable de saisir des informations la première fois. . Et que vous avez besoin de cette information martelée dans votre tête à plusieurs reprises. De la façon dont le jeu explique les mécanismes de jeu aux personnages qui tournent en rond pour vous expliquer la même chose, tout cela est très fastidieux.

En parlant de personnages, il est très rare de trouver un jeu dans lequel il n’y a pas un seul personnage que vous n’aimez pas. Il est également rare de trouver un jeu dans lequel il n’y a pas un seul personnage que vous aimez. Malheureusement, Les Chroniques du Grand As procureur parvient à obtenir cette distinction douteuse avec sa multitude de personnages irritants, suffisants et stupides. Le détective britannique Herlock Sholmes (un contrepeur qui devient de moins en moins drôle à chaque fois qu’on l’entend) et l’assistant de justice écoeurant Susato Mikotoba sont les pires contrevenants parmi ce lot. Disons-le de cette façon: si ces personnages étaient de vraies personnes, je voudrais soit traverser la route pour éviter de les croiser, soit les frapper en plein visage.

Que les sections d’anime soient plus amusantes et tolérables que le jeu réel témoigne de l’idée que peut-être Les Chroniques du Grand As procureur aurait dû être un film à la place.

Et puis il y a le dialogue. Mis à part les cinématiques animées, il n’y a pas de doublage, donc tout dépend fortement de la qualité de l’enchaînement des mots sur votre écran. En tant que personne qui ne craint pas de lire des pages et des pages de codex qui développent l’histoire d’un jeu, cela ne me dérange pas du tout les jeux basés sur du texte. Cependant, cela me dérange des lignes mal conçues et maladroitement écrites se faisant passer pour une conversation et ma parole, Le Chroniques de Great Ace Attorney en est plein.

En soi, le dialogue est médiocre, mais il est rendu encore pire par l’utilisation brutale et extrêmement sourde du discours raciste. Il se déroule dans la Grande-Bretagne victorienne et l’ère Meiji au Japon et le jeu tente de refléter cette période – ce qui est bien. Après tout, de nombreux jeux traitent des thèmes du racisme, de la suprématie, etc.

Mais d’une manière ou d’une autre, et tout à fait conforme à la tactique de répétition du jeu… et plus de répétition, le dialogue se glisse continuellement dans des mentions péjoratives des « Nippones » et des « sorciers de l’Est », un personnage est appelé « Dark Jinx », et un personnage lance même un « Vous les Japonais aimez rester ensemble ». Et tout cela se trouve dans les trois premiers chapitres. Désensibilisé, j’ai arrêté de compter après ça. Oui, je comprends que c’était une époque raciste et que les Britanniques étaient parmi les pires du lot, mais cette chanson et cette danse font moins avancer l’histoire que de la distraire et de la forcer à avancer à un rythme glacial.

Que cela dure depuis 20 ans maintenant est une preuve suffisante que le As Avocat la franchise a un formidable fan à travers le monde et peut-être Les Chroniques du Grand As procureur plaira à beaucoup de monde. C’est une possibilité distincte. Pour ma part, cependant, je ne peux pas recommander cette excuse incitant à un jeu à tous ceux qui recherchent le divertissement.

Et je voulais vraiment aimer ce jeu. J’attendais beaucoup plus de mon introduction à une série que je voulais jouer depuis si longtemps. C’est peut-être ainsi que tous les jeux du As Avocat les séries sont, peut-être que ce n’est pas le cas. Je pourrais vérifier certains des autres, mais je ne suis pas pressé de le faire. À ce stade, je préfère revoir WWE 2K20.

Jeu testé sur PlayStation 4 Pro. Vérifiez le code fourni par l’éditeur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂