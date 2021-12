Le directeur de Tender Bar, George Clooney, parle du film reflétant sa vie

Le nouveau film de George Clooney La barre tendre sortira sur Amazon Prime le mois prochain, et avec la distribution stellaire de l’ensemble, et un scénario adapté par le livre de JR Moehringer, ‘The Tender Bar’ qui a été nommé meilleur livre de l’année par ‘The New York Times’, ‘Esquire,’ ‘ Le Los Angeles Times Book Review, ‘Entertainment Weekly’, ‘USA Today’ et ‘Fresh Air’ de NPR, qui se déroulent dans une ère magique et célébrée des années 60 et 70, nous pouvons nous attendre à un film émouvant. Clooney, parlant de la lecture du scénario, a vu son propre oncle dans l’Oncle Charlie (Ben Affleck) du film. Si vous n’avez pas vu la bande-annonce, on vous rattrape.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

En parlant de son oncle, George Clooney a déclaré: «Il avait tout pour lui, mais il était un mauvais ivrogne et est devenu alcoolique pendant une bonne partie de sa vie. Pendant les étés, je vivais avec lui au-dessus d’un bar, que ma mère appelait toujours le seau de sang. La différence entre cela et le film était que tout le monde sonnait comme s’ils venaient du Kentucky au lieu de Manhasset. Mais la mentalité était la même : des gens qui boivent à midi dans un bar sombre, des habitués qui racontent des histoires et qui sont drôles et se soutiennent mutuellement. Mon oncle était ce personnage. Quand tu es un enfant, c’est excitant. Je me suis lié au gars, parce que j’aimais vraiment mon oncle George. C’était aussi la personne la plus drôle que j’aie jamais rencontrée. À la fin, il s’est ressaisi.







Le synopsis officiel se lit comme suit : « The Tender Bar raconte l’histoire de JR (Tye Sheridan), un garçon sans père qui grandit à la lueur d’un bar où le barman, son oncle Charlie (Ben Affleck), est le plus pointu et le plus coloré d’un assortiment de figures paternelles excentriques et démonstratives. Alors que la mère déterminée du garçon (Rabe) se bat pour offrir à son fils des opportunités qui lui sont refusées – et quitter la maison délabrée de son père scandaleux mais qui le soutient à contrecœur (Christopher Lloyd) – JR commence à jouer, si pas toujours avec grâce, poursuivre ses rêves romantiques et professionnels – avec un pied constamment placé dans le bar de l’oncle Charlie. La barre tendre est basé sur les mémoires les plus vendues du même. »

L’ensemble de la distribution, dont le lauréat d’un Oscar Ben Affleck et Tye Sheridan, mettant en vedette Christopher Lloyd et Lily Rabe, racontera l’histoire de JR Moehringer qui lui a valu le prix Pulitzer. L’adaptation du scénario a été écrite par le lauréat des Oscars William Monahan (Les défunts, Le joueur). Ce sera le quatrième long métrage réalisé par George Clooney qui raconte une histoire vraie, notamment Les Monuments Men, bonne nuit et bonne chance., et les mémoires ironiques de Chuck Barris, Confessions d’un esprit dangereux.

George Clooney réalise également la nouvelle série Confessions d’un esprit dangereux, avec Justin Timberlake dans le rôle de Chuck Barris. Il continuera à raconter l’histoire avec son Porte d’eau mini-série, Les garçons dans le bateau qui est basé sur « Les garçons dans le bateau : Neuf Américains et leur quête épique de l’or aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 », l’histoire la plus vendue du « New York Times » sur le triomphe olympique américain de l’aviron dans l’Allemagne nazie. Si vous ne l’avez pas lu, faites-vous plaisir. Il poursuivra sa séquence biographique avec Saint Jean.

Le drame du passage à l’âge adulte sortira dans les cinémas de Los Angeles et de New York en version limitée le 17 décembre et ouvrira dans tout le pays le 22 décembre. Le film sera disponible dans le monde entier en streaming via Amazon Prime Video le 7 janvier. originaire de Variety





La grand-mère virale qui a invité un étranger à Thanksgiving obtient un film Netflix L’histoire virale d’une grand-mère qui a invité accidentellement un inconnu pour Thanksgiving est en train de devenir un film sur Netflix.

Lire la suite





A propos de l’auteur