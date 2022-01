Gentefied devient la première annulation de série Netflix de 2022

La comédie dramatique latino de Netflix Gentifié est devenue la dernière série à être annulée par le streamer après deux saisons. Produit par America Ferrera, l’émission mettant en vedette JJ Soria et Carlos Santos a débuté sa deuxième saison en novembre de l’année dernière, mais n’ayant pas figuré dans le top 10 de la plateforme au cours des trois derniers mois, Netflix a décidé de débrancher le très- émission cotée. Après la vie de trois cousins ​​mexicains américains qui s’attaquent à la gentrification, à la séparation de la famille, aux bébés et aux frontières, ainsi qu’à la tentative d’empêcher le magasin de tacos de leur grand-père de fermer ses portes, les débuts en 2020 de la première saison de l’émission ont obtenu une cote de critique élevée sur Rotten Tomatoes , mais le fait de ne pas avoir attiré un nombre élevé de téléspectateurs grâce à ses nouveaux épisodes a finalement conduit à sa disparition, comme l’a rapporté plus tôt dans la journée Deadline.

Alors que Netflix a tenté d’ajouter à son vivier de talents latinos et hispaniques, il semble qu’ils vont maintenant chercher un autre ajout à la gamme après avoir débranché la prise. Gentifié. Le spectacle n’ayant pas réussi à avoir un impact parmi le grand nombre d’offres importantes et populaires de l’année dernière, telles que Jeu de calmar, Bridgerton et Le sorceleur, Netflix a de nouveau été critiqué par certains de ses abonnés pour le nombre d’émissions qui ne parviennent pas à dépasser une ou deux saisons. Cependant, à la décharge du streamer, leur taux de renouvellement de 60% pour les émissions scénarisées de plus de deux saisons correspond à peu près à HBO et CBS avec des scores de 68% et 70% respectivement.

Gentefied a gagné avec les critiques mais a finalement échoué avec le public.







Lorsque Gentifié créée sur Netflix en février 2020, il est apparu que la série avait pris un départ gagnant, gagnant instantanément les éloges de la critique avec une note de 92% sur 24 critiques. Dans l’ensemble, le consensus était que « Si parfois un peu brutal, GentifiéL’approche centrée sur la gente des réalités de la gentrification est aussi étonnamment personnelle qu’hilarante. La série a été félicitée pour avoir une voix «distinctive et assurée» et a reçu des félicitations supplémentaires pour avoir réussi à mettre en évidence les côtés espagnol et anglais de son récit à la fois séparément et en cohérence les uns avec les autres.





La deuxième saison parvient à améliorer son score de critique, décrochant une note de 100%, mais à partir de seulement cinq critiques, dont le faible nombre parvient à raconter sa propre histoire sur les raisons pour lesquelles la série n’a pas été renouvelée pour une troisième saison. Le monde du streaming n’est pas aussi simple que celui de la télévision en réseau, les abonnés pouvant choisir où et quand ils regardent des programmes et des films. Cela revient donc à un choix difficile basé sur le nombre de téléspectateurs, généralement sur une période de trente jours, ainsi que des considérations de coût et les notes des critiques quant aux émissions qui réussissent et celles qui ne le font pas.

Gentifié a été désignée le mois dernier comme l’une des émissions qui ne sortiront probablement pas en 2022 sur Netflix, et il s’est avéré qu’elle est devenue la première victime de l’année sur la plateforme. Parmi les autres titres qui n’ont pas réussi à avoir un impact énorme et qui font face à un avenir incertain, citons le thriller zombie Été noir, primé Maître de rien et Vol au dessus d’un nid de coucou série dérivée Cliquet, qui attend depuis longtemps que sa deuxième saison déjà allumée en vert entre en production, mais avec le casting actuellement lié ailleurs, il y a toutes les chances que nous ne puissions jamais le voir.









