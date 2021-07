Outlander : la théorie qui change la vie de Claire Fraser

Malgré le fait que la cinquième saison ait été diffusée dans le monde entier par Netflix il y a à peine deux mois, les fans de Étranger Ils attendent déjà avec impatience les nouveaux épisodes. Il y a un mois, la production a annoncé que la sixième partie ne sortirait que l’année prochaine et, en fait, elle a également clairement indiqué qu’elle commencerait à travailler sur le tournage de la septième édition lorsque les épisodes déjà prêts sortiraient. .

C’est pourquoi, nous devons encore revoir l’histoire d’amour que Jamie et Claire jouent dans Étranger. À tel point que, pour calmer l’anxiété pendant que les acteurs sont en vacances, comme Sam Heughan, les fidèles fans de fiction commencent déjà à imaginer différentes théories et, l’une d’elles, est basée sur la vie du protagoniste et comment cela changerait votre histoire. à partir de maintenant.

La photo avec laquelle la production a annoncé la fin du tournage de la sixième saison. Photo : (Starz)



Depuis la première de la série sur Starz Play en 2014, l’une des plus grandes curiosités que les téléspectateurs ont eue concerne les seules personnes qui peuvent voyager dans le temps. En effet, d’après ce que raconte la fiction, il n’y a que Claire, Brianna, Roger et leur fils qui écoutent le son des pierres Craigh na Dun afin de voyager entre le passé et le futur.

Mais désormais, selon ce qui a émergé parmi ce que les fans imaginent, cela est dû à un héritage de la part des parents. C’est-à-dire que Claire a parcouru les pierres pour la première fois de 1946 à 1743 dans les premiers épisodes de la première saison, indiquant que ses parents avaient également la capacité d’apparaître à la fois dans le passé et dans le futur. .

Claire pourrait être née dans les années 1700. Photo : (Starz)



Et, cette chose même suggère que Claire est en fait née en 1700 puisque, en plus, pendant toutes les saisons de Étranger elle dit qu’être avec Jamie, c’est comme à la maison. D’après ce que révèle la série, le protagoniste est né le 20 octobre 1918 en Angleterre, mais si cela s’applique à 200 ans plus tôt, ce serait la même date, mais 1718.

Cependant, il convient de noter que ce drame ne dit pas grand-chose sur les parents de Claire et, en fait, Diana Gabaldón a assuré qu’elle ne le voyait pas important. « Je ne pense pas que les parents de Claire soient intéressants, ce n’est pas qu’ils soient inintéressants, mais ils n’auront probablement pas de roman pour commenter des théories à leur sujet.« Dit l’écrivain, puis a terminé en rejetant tous les potins : »Les parents de Claire n’étaient pas des voyageurs dans le temps, eh bien au moins l’un d’entre eux était”.