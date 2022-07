Mass Effect 5 avec le Shepard ressuscité a ravi les joueurs avec de nouvelles nouvelles

Du nouveau sur le jeu Mass Effect 5, en développement chez Biowareest apparu sur le réseau, ce qui a ravi de nombreux fans.

Le réalisateur de Mass Effect 5, Michael Gamble, a annoncé que la directrice narrative Mary DeMarle, qui travaillait auparavant chez Eidos Montréal sur Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, a rejoint le développement du cinquième volet.

Récemment, il a été rapporté que Demarle avait déménagé chez BioWare, et maintenant on sait avec certitude qu’elle commencera à travailler sur Mass Effect 5.

Selon Michael Gamble, Mary agira en tant que rédactrice principale chez BioWare. Les fans ont été encouragés par la nouvelle que l’auteur des Gardiens de la Galaxie de Marvel travaillera également sur Mass Effect 5, dans lequel beaucoup s’attendent à ce que Shepard prenne vie.

Michael Gamble lui-même a également parlé positivement du début du travail avec Mary Demarl. « Oh salut! Je suis ravi d’annoncer que Mary Demarle a rejoint l’équipe de Mass Effect en tant que rédactrice principale.

Vous l’avez peut-être vue travailler dans Les Gardiens de la Galaxie et Deus Ex (pour n’en citer que quelques-uns) ! Elle est incroyable », a écrit Gamble.

Les joueurs impatients de Mass Effect 5 ont été ravis de voir de nouveaux développeurs rejoindre le jeu, en particulier des écrivains. Les joueurs pensent que le travail sur le jeu bat son plein.

De plus, les fans ont également été ravis que le créateur de Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui a reçu des critiques positives de la part des joueurs, travaille sur Mass Effect 5.

Le jeu Mass Effect 5, dans lequel beaucoup s’attendent au retour d’un capitaine Shepard vivant, n’a même pas encore de date de sortie approximative.

Il convient de noter que BioWare a également Dragon Age 4 (Dragon Age: Dreadwolf) en développement, qui devrait sortir avant le nouveau jeu Mass Effect 5, mais il n’a pas encore de date de sortie.