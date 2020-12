Nouveau à Hulu pour décembre 2020

La programmation de décembre de Hulu semble être assez mince sur les émissions liées à Noël pour le mois de décembre, j’imagine que tous ces goodies sont enregistrés pour leur service sœur Disney Plus. Cela ne veut pas dire que Hulu n’aura aucun cadeau en magasin pour nous.

nous aurons la série originale de HULU The Hardy Boys, une série de 13 épisodes basée sur les livres Classic Hardy Boys, avec Rohan Campbell dans le rôle de Frank Hardy et Alexander Elliot dans le rôle de Joe Hardy. Saison 4 de My Hero Academia (doublée), et si aucun de ceux-ci n’est votre tasse de thé, il y a toujours la 9e saison de Letterkenny vers la fin du mois.

1er décembre

Noël Country CMA: Spécial

Disney Holiday Singalong: Spécial

Lupin the 3rd Part 5: Terminer la saison 1 (doublé et remplacé)

30 jours de nuit (2007)

50 premières dates (2004)

À propos de Last Night (1986)

Anges et démons (2009)

Un dimanche donné (1999)

Dynamite noire (2009)

Ensemble de preuves (1993)

Gâteau (2006)

Charlotte’s Web (1973)

Cliffhanger (1993)

Con Air (1997)

Journal d’une femme noire folle (2005)

Dominion: préquelle de l’exorciste (2005)

Dr No (1962)

Dragonball: évolution (2009)

Euphorie (2018)

Les yeux grands fermés (1999)

Garfield: une queue de deux chatons (2006)

Goldeneye (1995)

Goldfinger (1964)

Jardin d’Eden d’Hemingway (2010)

Ici sur Terre (1999)

Air chaud (2019)

Dans le bleu (2005)

Potion d’amour n ° 9 (1992)

Notre mariage en famille (2009)

Sables d’Iwo Jima (1950)

Rétrécir (2009)

Coucher avec l’ennemi (1991)

Southside With You (2016)

Commandement aérien stratégique (1955)

Soleil (2007)

Le 6ème jour (2000)

Le Chumscrubber (2005)

Le client (1994)

La couleur de l’argent (1986)

Le Da Vinci Code (2006)

Le cinquième élément (1997)

La main qui balance le berceau (1992)

Le Hulk (2003)

Le casier blessé (2008)

L’homme de janvier (1989)

Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau (2001)

Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (2003)

Le Seigneur des anneaux: Les deux tours (2002)

La momie: Tombe de l’empereur dragon (2008)

L’homme de novembre (2014)

L’espion qui m’aimait (1977)

Le jeune Victoria (2009)

Vraies confessions (1981)

Deux semaines (2006)

Sous le soleil toscan (2003)

Pourquoi me suis-je marié? (2007)

4 décembre

The Hardy Boys: Terminer la saison 1

Brassic: Terminer la saison 2

Deutschland 89: Terminer la saison 1

My Hero Academia: Terminer la saison 4 (doublée)

Elle meurt demain (2020)

5 décembre

Black Ops (2020)

Le pays de Dieu (2017)

Ça devait être toi (2015)

M. Jones (2020)

En attendant les barbares (2020)

6 décembre

Comment simuler une guerre (2019)

Le jardin secret (2020)

7 décembre

Fille de la vallée (2020)

8 décembre

Infirmières: Première série

La princesse fée et la licorne (2020)

10 décembre

Dr Seuss ‘The Grinch Musical!

Voler des chevaux (2019)

11 décembre

Madagascar: A Little Wild: Terminer la saison 2

Rent-A-Pal (2020)

Chat espion (2020)

12 décembre

Sans fin (2020)

15 décembre

Dirt Music (2019)

Hitman: Agent 47 (2015)

16 décembre

Amy Winehouse: Un dernier au revoir (2016)

18 décembre

Le héros (2017)

21 décembre

NOS4A2: Terminer la saison 2

22 décembre

Vous ne pouvez pas tuer David Arquette (2020)

23 décembre

Quelqu’un Marry Barry (2014)

le 25 decembre

Soldats de la fortune (2012)

26 décembre

Letterkenny: Terminer la saison 9

27 décembre

Animaux américains (2018)

28 décembre

Espoir Gap (2020)

Notre frère idiot (2011)

le 31 décembre

Caviar de Bayou (2018)

Supervisé (2019)

Ce qui reste à la fin du mois:

The Rocky Horror Picture Show (1975)

The Rocky Horror Picture Show: Faisons à nouveau le Time Warp (2016)

Bébé… Secret de la légende perdue (1985)

Le bon berger (2006)

30 jours de nuit (2007)

Un bel esprit (2001)

Une nounou pour Noël (2010)

Une vue sur une tuerie (1985)

À propos de Last Night (1986)

Aeon Flux (2005)

Nation extraterrestre (1988)

Anti-Trust (2001)

Antwone Fisher (2002)

Un dimanche donné (1999)

Retour à l’école (1986)

Salon de coiffure (2002)

Dynamite noire (2009)

Liens de sang (2014)

Nouvelles diffusées (1987)

Cliffhanger (1993)

Crimson Tide (1995)

Les diamants sont éternels (1971)

Journal d’une femme noire folle (2005)

Dominion: préquelle de l’exorciste (2005)

Dr No (1962)

Drugstore Cowboy (1989)

Flash-back (1990)

Pour vos yeux seulement (1981)

De la Russie avec amour (1964)

Goldeneye (1995)

Goldfinger (1964)

Bons cheveux (2009)

Grizzly Man (2005)

Maison des 1000 cadavres (2003)

J’espionne (2002)

L’âge de glace: la fusion (2006)

Entretien avec le vampire (1994)

Dans le bleu (2005)

Joe (2014)

Justin Bieber: Ne dites jamais jamais (2011)

Coup de pied et hurlement (2005)

Embrassez les filles (1997)

Renversé (2007)

Licence de tuer (1989)

Petits géants (1994)

Vivre et laisser mourir (1973)

Seigneur de la guerre (2005)

Perdu dans l’espace (1998)

Mad Max au-delà de Thunderdome (1985)

Marche des pingouins (2005)

Moonraker (1979)

M. Majestyk (1974)

Boue (2013)

Mon sanglant Valentine (1981)

Pas un autre film pour adolescents (2001)

Infirmière 3D (2014)

Pieuvre (1983)

Aux services secrets de Sa Majesté (1969)

Pacific Heights (1990)

Peloton (1986)

Raging Bull (1980)

Ronin (1998)

Senorita Justice (2004)

Coucher avec l’ennemi (1991)

Gravure lente (2007)

Une sorte de merveilleux (1987)

Star Trek II: La colère de Khan (1982)

Star Trek III: À la recherche de Spock (1984)

Star Trek V: La dernière frontière (1989)

Star Trek VI: Le pays inconnu (1991)

Star Trek: Insurrection (1998)

Star Trek: le film (1979)

Sweeney Todd: Le barbier démon de Fleet Street (2007)

Merci pour le partage (2013)

Le 6ème jour (2000)

L’identité Bourne (2002)

La suprématie bourne (2004)

Le Bourne Ultimatum (2007)

Le client (1994)

La couleur de l’argent (1986)

Le Do-Deca-Pentathlon (2011)

La fin de la violence (1997)

L’Express (2008)

La main qui balance le berceau (1992)

Le Hulk (2003)

Le royaume des cieux (2005)

Les lumières du jour vivantes (1987)

Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau (2001)

Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (2003)

Le Seigneur des anneaux: Les deux tours (2002)

L’Homme au pistolet d’or (1974)

La momie: Tombe de l’empereur dragon (2008)

Le Net (1995)

Le Saint (1997)

L’espion qui m’aimait (1977)

L’homme de la météo (2005)

Le monde ne suffit pas (1999)

Le jeune Victoria (2009)

Ce Noël (2007)

Boule de tonnerre (1965)

Demain ne meurt jamais (1997)

Sous le soleil toscan (2003)

Recherché (2008)

Pourquoi me suis-je marié? (2007)

Porcs sauvages (2007)

Choses sauvages (1998)

Roméo + Juliette de William Shakespeare (1996)

Fille au travail (1988)

Vous ne vivez que deux fois (1967)