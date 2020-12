The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Minecraft – Le jeu de fans de 7 ans est enfin terminé!

Un YouTuber nommé Rivero a travaillé sur le projet pendant plusieurs années et maintenant c’est enfin terminé. Il a sa propre adaptation de La légende de Zelda: Ocarina of Time dans le jeu sandbox Minecraft et le résultat est vraiment impressionnant!

À plus de 600 millions de joueursqui ont un compte Minecraft enregistré aujourd’hui, la communauté attend toujours de nouveaux moments forts. L’exemple suivant n’est qu’une partie de la communauté Minecraft toujours très active, qui maintient le jeu en vie grâce à son activité.

Minecraft: le projet de fan de Zelda convaincu

Il faut dire que «Ocarina of Time in Mincraft» est un projet très spécial, car Rivero a plus ou moins tout le jeu, c’est-à-dire le modèle La légende de Zelda: Ocarina of Time, connecté à l’univers Minecraft. Ceux-ci incluent le bien connu Figures, objets, combats de boss et plus.

Ce fan build est une entreprise pluriannuelle qui est déjà 2013 commencé. Cette année-là, Rivero a décidé de recréer le classique N64 populaire dans Minecraft. Il a commencé à recréer le jeu sur la Xbox 360 en 2013. 3 ans plus tard en 2016 cependant, il a décidé d’utiliser l’actuel Supprimer la construction et encore sur ça PC pour commencer. Donc dans l’ensemble, il a maintenant A pris 7 ansjusqu’à ce que le projet de fan soit terminé.

Mais maintenant, le moment est enfin venu! Tout le monde peut lire la version finale de « Ocarina of Time in Mincraft » Télécharger, car le projet a été mis à disposition pour téléchargement gratuit. le Bande-annonce de sortie vous voyez ici.

Si vous souhaitez passer directement au téléchargement, nous inclurons le lien vers le fan game ici. Ici ça va à télécharger extrait de « La légende de Zelda: Ocarina of Time dans Mincraft »!

Bon à savoir: Au fait, ce projet n’utilise aucun mod de Minecraft. C’est donc arrivé dans la version vanille du jeu.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂