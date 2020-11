Jeezy Disses 50 Cent & Freddie Gibbs dans une nouvelle chanson, Freddie répond

Cela causera certainement beaucoup de drames.

Jeezy a sorti une chanson intitulée « Therapy for My Soul » le mardi 17 novembre, où il obtient à Freddie Gibbs et 50 Cent.

Gibbs avait l’habitude d’être signé avec le label CTE de Jeezy, mais leur relation s’est détériorée après que les choses ne se soient pas déroulées.

Quant à 50 ans, le rappeur de G-Unit a déclaré que Jeezy devait de l’argent au fondateur de la famille Black Mafia, Terry « Southwest T » Flenory, après que Flenory soit sorti de prison plus tôt cette année.

Voici les lignes de Jeezy dédiées à Gibbs dans la nouvelle chanson:

Voici les lignes pour 50:

« Depuis que nous parlons du patron, parlons du sucka sh * t / Grown man playin ‘on Instagram, real sucka sh * t / Why the fuck this clown n **** playin’ with my legacy? / Solid in Ces rues, c’est une merde que tu ne seras jamais / Parler de pouvoir, mais les n **** s faibles en font le plus / Dans la vraie vie, n **** tu emprunte vraiment de l’argent à Ghost / Tout ce petit ‘boy sh * t, yeah ça rend évident / J’ai fait des millions dans ces rues, c’est quoi ce f * ck 50 Cent? «