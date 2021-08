Juanpa Zurita a semé la confusion dans les réseaux

Entre 2018 et cette année, Luis Miguel, la série, il est devenu l’un des plus grands succès de Netflix. L’histoire, basée précisément sur la vie du chanteur qui porte le nom du strip, mettait en scène le rôle exclusif de Diego Boneta, qui était également accompagné par l’un des influenceurs du moment : Juanpa Zurita.

Juanpa Zurita, originaire de Mexico, est l’une des célébrités Internet les plus connues de son pays et combine également son réseautage avec le mannequinat et le jeu d’acteur. En fait, cette polyvalence l’a amené à être, en 2015, choisi comme «Icône de l’année”Par la chaîne de télévision MTV Latinoamericana et plus tard, son passage par Luis Miguel, la série, a fini de le lancer vers une renommée internationale.

C’est pourquoi, à l’heure actuelle, Zurita est l’un des artistes les plus connus au monde et son groupe de fans ne cesse de s’agrandir. Et, tel est le point de croissance qu’il doit, Dans les dernières heures, il a réussi à dépasser les 25 millions de followers sur son compte personnel Instagram où, en plus, il diffuse ses vidéos YouTube et interagit avec ses followers.

Cependant, tant de portée a conduit le petit ami actuel de Macarena Achaga à être la cible d’un sujet de tendance quelque peu suspect sur Twitter. Au cours des dernières heures, le hashtag #QEPDJuanpaZurita est devenu viral, faisant peur à plusieurs fans qui ne comprenaient pas pourquoi de nombreux internautes ont viré l’interprète comme s’il était mort.

En fait, plusieurs des adeptes aux multiples facettes ont demandé à quelqu’un de leur expliquer pour ne pas comprendre la situation étant que, en même temps, Juanpa Zurita Il voyageait avec son partenaire, Achaga. Cependant, tout indique que Cette tendance a été donnée comme une blague afin de lui faire payer l’argent qu’elle a collecté pour les victimes du tremblement de terre et qu’elle n’a jamais expliqué ce qu’elle en a fait, comme l’a expliqué un internaute.

Quoi qu’il en soit, il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Juanpa Zurita il est victime des fameux « meurtres » qui sont perpétrés dans le réseau du petit oiseau. En 2016, le hashtag #RIPJuanpaZurita est également devenu une tendance suscitant l’inquiétude de ses followers, même si, à cette occasion, c’était simplement pour le poisson d’avril.

