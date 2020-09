Cette Game Boy fonctionne sans piles – mais il y a un hic

Les chercheurs ont développé une Game Boy qui fonctionne sans piles. L’électricité pour les jeux est obtenue à partir de l’énergie solaire et en appuyant sur les boutons. Mais il reste un gros problème: l’électricité produite n’est actuellement suffisante que pour une dizaine de secondes de plaisir, après quoi la Game Boy s’éteint.

L’ordinateur de poche, qui produit sa propre électricité, s’appelle Engage et est un projet conjoint de chercheurs de l’Université Northwestern (Illinois, États-Unis) et de l’Université de technologie de Delft (Pays-Bas). Les rapports Verge. L’appareil est donc similaire au Game Boy d’origine, a la même disposition des boutons et un emplacement pour les modules de jeu à l’arrière. Bien sûr, l’Engage n’a pas besoin d’un compartiment de batterie; à la place, de petits modules solaires sont fixés à l’avant.

Jouez, produisez de l’électricité, répétez

Fondamentalement, un ordinateur de poche qui génère sa propre énergie pour le jeu est une bonne idée. Pour le moment, cependant, l’expérience de jeu avec Engage est très limitée. L’ordinateur de poche n’a pas de sortie audio et l’écran LCD est beaucoup plus petit que celui de la Game Boy d’origine. Le plus gros problème est que le temps de lecture est limité à une dizaine de secondes, comme mentionné.

Selon le jeu, l’heure exacte à laquelle les lumières s’éteignent pendant Engage varie. Par exemple, « Tetris » est un peu plus long que « Super Mario Land ». Peu de temps avant que l’appareil ne soit à court d’énergie, la dernière image du jeu est enregistrée, puis l’écran s’éteint. Si suffisamment d’électricité est générée par les cellules solaires et en appuyant sur les boutons (l’écrasement des boutons a du sens ici), vous pouvez continuer à jouer à partir de l’image enregistrée.

Les jeux avec des besoins en mémoire élevés, dans lesquels seuls quelques boutons doivent être pressés, sont un problème particulièrement important pour l’Engage. Selon les chercheurs, « Pokémon Blue » est un véritable cauchemar sur l’ordinateur de poche.

Engage est un projet de recherche sur les consoles durables

Il devrait être clair pour tout le monde qu’Engage n’est pas exactement le meilleur appareil pour jouer à nouveau à vos anciens jeux Game Boy. Mais il n’a pas non plus été développé pour cela. Les chercheurs souhaitent plutôt trouver des moyens d’utiliser les consoles de manière plus durable et plus écologique à l’avenir.