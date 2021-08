YouTuber et personnalité d’Internet Chris Chan a comparu devant le tribunal le 6 août, cinq jours après avoir été arrêté pour inceste.

Connu sur Internet sous le nom de Chris Chan, le créateur de Sonichu est une femme transgenre dont le nom complet est Christine Weston Chandler.

Chandler, 39 ans, est détenue à la prison régionale de Virginie centrale après avoir été arrêtée plus tôt cette semaine à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait eu une relation sexuelle avec sa mère.

Lors de l’audience, Chandler a appris qu’elle serait détenue sans caution, ce qui l’aurait amenée à «[tamponner]ses pieds de frustration » face à la décision du juge.[stamp}herfeetinfrustration »withthejudge’sdecision

Qu’a fait Chris Chan pour provoquer son arrestation pour inceste ?

Chandler a été arrêté et accusé d’inceste deux jours après qu’un enregistrement audio censé être Chandler avouant des actes d’inceste a été divulgué en ligne.

La police a confirmé avoir « reçu des informations concernant des crimes sexuels contre un membre de la famille, qui réside dans la région de Ruckersville » avant l’arrestation de Chandler.

Chris Chan aurait avoué un inceste dans un enregistrement audio divulgué.

Dans l’audio, une voix qui serait Chandler parle d’une relation avec sa mère de 79 ans, Barbara.

« Je l’ai encouragée positivement, mais laissons-la faire le premier pas », peut-on entendre la voix de Chandler dans l’audio. Elle fait également référence aux rêves sexuels sur sa mère et au «complexe d’Odipe» de Sigmund Freud.

« Nous l’avons fait tous les trois soirs et la première nuit était le 27 juin », a déclaré Chandler à propos de leurs relations sexuelles.

La mère de Chris Chan serait atteinte de démence.

Selon certains médias, Barbara souffre de démence. Elle n’a été arrêtée pour aucune accusation d’inceste.

Dans l’enregistrement, Chandler laisse entendre que sa mère n’était peut-être pas pleinement consciente de ce qui se passait.

« Elle était partiellement confuse à un moment donné, mais ensuite elle est revenue, évidemment », dit-elle.

Chan est classé comme un homme en prison.

Bien qu’elle soit une femme transgenre, la catégorisation de Chandler est passée de femme à homme dans le système de détention de la prison peu de temps après son arrestation.

On ne sait pas si Chandler est hébergé ou non avec des détenues. Elle termine actuellement les protocoles de quarantaine dans la prison de Virginie.

« J’ai eu une interaction avec le détenu Chandler et tout s’est bien passé », a déclaré le capitaine Hoffman, capitaine de la prison, en réponse à une question sur le bien-être de Chandler. « Tout va bien. »

Chan risque une peine de 10 ans de prison.

En vertu de la loi de Virginie, Chandler pourrait encourir une peine de prison d’au moins 1 an ou jusqu’à 10 ans s’il est reconnu coupable.

Elle risque également des amendes pouvant aller jusqu’à 2500 €. L’enquête sur les allégations d’inceste est en cours et d’autres accusations pourraient être ajoutées.

Chandler fait l’objet d’une campagne de pêche à la traîne en ligne depuis 2007 sur le site Web alt-right 4chan. Elle a été traquée, piratée et doxxée et des trolls se sont fait passer pour ses partenaires romantiques en ligne et dans la vraie vie.

