«  Règles de Vanderpump  »: Jax Taylor filme une nouvelle émission après la sortie de Bravo, rapport

Jax Taylor et sa femme Brittany Cartwright ont annoncé leur départ Règles de Vanderpump. Les stars de la télé-réalité se sont mariées dans la série l’année dernière et attendent leur premier bébé ensemble. Taylor était à l’émission Bravo depuis la première saison en 2013. Leurs sorties font suite à une série de licenciements pour des actes racistes qui comprenaient Stassi Schroeder et Kristen Doute. Taylor et Cartwright seraient en train de travailler sur leur prochain déménagement.

Que vont faire Jax Taylor et Brittany Cartwright ensuite?

Taylor devait revenir pour Règles de Vanderpump Saison 9 comme il avait informé ses fans. Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, la star controversée a déclaré qu’on lui avait dit qu’ils commenceraient bientôt à filmer la nouvelle saison, mais la date est venue et est passée.

Cela a été une surprise pour les fans de la série Bravo et le couple marié a posté sur Instagram leur message d’adieu.

«Les 8 dernières années Les règles de Vanderpump ont été parmi les plus difficiles, les plus et des années épanouissantes de ma vie », a posté Taylor sur Instagram en annonçant sa sortie. «Bien que ce soit difficile à partager, la Bretagne et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Règles de Vanderpump. Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts.

Bien que Taylor n’ait pas précisé ce que lui et sa femme feraient ensuite, un initié a renversé du thé. Le couple travaillerait sur une nouvelle émission qu’il souhaite présenter et a déjà commencé à filmer des aspects de leur vie.

« Jax et Brittany prévoient de créer leur propre émission en fonction de leur nouvelle phase de vie en devenant parents », a déclaré un initié à E! News du jeudi 10 décembre. «Ils ont commencé à filmer des idées et les présentent en ce moment. Nous les verrons certainement revenir. De nombreuses personnes sont intéressées par ce nouveau voyage et sont très enthousiastes à l’idée de partager.

Andy Cohen réagit à l’annonce de Jax Taylor

L’une des réactions les plus médiatisées que les fans de Bravo attendaient était celle d’Andy Cohen. Ce dernier est proche de la plupart des talents du réseau câblé alors qu’il anime les spéciaux de réunion et le spectacle de fin de soirée Regardez ce qui se passe en direct. Après l’annonce de Taylor, Cohen n’a pas tardé à publier une déclaration sur la sortie très médiatisée.

«Avez-vous vu une course sur un – en particulier Jax – comme, Jax a créé tant d’histoire, de drame, de conversation au cours de ses huit années dans cette émission. C’est tout un parcours qu’il a eu », a déclaré Cohen sur Radio Andy selon Us Weekly. «Il tombera comme l’une des plus grandes stars de la réalité, tu sais, en leur temps, tu ne penses pas? C’était une course incroyable qu’ils ont eue.

Cohen aimait apparemment avoir Taylor comme invité dans son émission de fin de soirée. Il a également déclaré que Taylor l’avait pris «comme un homme» lorsqu’il est apparu WWHL car il est toujours «au milieu de certaines merdes».

«Il viendrait Regardez ce qui se passe en direct et il serait, comme, « Comment vas-tu être méchant avec moi aujourd’hui? » Et je dirais: «C’est mauvais». Il y avait toujours des choses sur lesquelles nous lui faisions face et il l’a pris », a ajouté Cohen.

Pour l’instant, Bravo n’a pas confirmé quand Règles de Vanderpump commencerait à filmer la nouvelle saison.