Le script du premier brouillon du redémarrage de Scorpion King est terminé et obtient un polonais

Le prochain de Dwayne Johnson Le redémarrage du roi Scorpion progresse avec la première ébauche du script maintenant terminée. Une réimagination moderne du film de 2002 mettant en vedette The Rock dans son premier rôle principal, le nouveau film a été annoncé pour la première fois par Hiram Garcia, partenaire de Johnson’s Seven Bucks Productions, l’année dernière. Johnson servira de producteur lors du redémarrage aux côtés de Garcia et Dany Garcia.

Peu de nouvelles informations ont été révélées depuis sur la nouvelle version de Le roi Scorpion, mais Hiram Garcia faire la lumière sur son état actuel. Dans une interview avec Collider, Garcia explique que le premier brouillon du scénario a été rendu, et maintenant ils le peaufinent. Le producteur exprime également son enthousiasme à l’idée de revenir dans la franchise pour raconter de nouvelles histoires. De l’entretien :

« Nous venons de recevoir un premier brouillon et nous sommes en train de le peaufiner maintenant. C’est une franchise tellement appréciée, et comme vous l’avez mentionné, ce monde entier, y compris La momie et Roi Scorpion sont tellement amusants que nous voulons juste continuer à raconter des histoires dans cet espace. »

En novembre, il a été rapporté que Jonathan Herman (Tout droit sorti de Compton) écrivait le scénario. Un réalisateur n’avait pas encore été nommé et on dit que les producteurs cherchaient un nouvel acteur pour succéder à The Rock dans le rôle du Roi Scorpion. Les détails de l’intrigue étaient vagues, mais selon Deadline, le nouveau film sera une prise contemporaine se déroulant dans les temps modernes. Bien que Johnson passe le flambeau à un nouvel acteur, il est néanmoins ravi de voir Le roi Scorpion obtenir une nouvelle vie.

« Le roi Scorpion était mon tout premier rôle sur le grand écran et je suis honoré et excité de réimaginer et de livrer cette mythologie cool à une toute nouvelle génération « , a déclaré Johnson à Deadline à l’époque. « Je n’aurais pas eu la carrière que je suis. assez chanceux pour ne pas avoir été pour Le roi Scorpion et je suis ravi que Seven Bucks Productions puisse aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui travaillent dur aujourd’hui. Je pense que Jonathan Herman mettra tout en œuvre pour livrer un scénario fantastique à notre public mondial. »

Le producteur Dany Garcia a ajouté : « L’original Roi Scorpion a été un catalyseur crucial pour nous catapulter dans le monde du cinéma. Pouvoir produire maintenant la prochaine itération dans le cadre de notre ardoise Seven Bucks Productions est un moment spécial et complet, un témoignage de ce que nous avons eu la chance de construire pour notre public et finalement un humble rappel de la valeur intemporelle de narration authentique. »

Le roi Scorpion a été réalisé par Chuck Russell avec un scénario de Stephen Sommers, William Osborne et David Hayter. Une retombée de La momie, le film se déroule 5 000 ans plus tôt en révélant les origines de Mathayus et son ascension au pouvoir en tant que roi Scorpion. Une poignée de suites ont été faites, mais avec d’autres acteurs reprenant le rôle.

Alors que la pré-production semble avancer plutôt bien sur le redémarrage de Le roi Scorpion, on ne sait toujours pas quand le tournage pourrait commencer ou quand il pourrait être diffusé. La version originale avec Dwayne Johnson est actuellement diffusée sur HBO Max. Pour en savoir plus sur ce qui vient de Seven Bucks Productions, vous pouvez lire l’interview complète de Garcia chez Collider.

