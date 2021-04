L’œuvre capitale de JRR Tolkien est répertoriée très rapidement: l’aventure pour tous les publics ‘Le Hobbit’, sa suite, le légendaire ‘Le Seigneur des Anneaux’, et ‘Le Silmarillion’, résumé de la mythologie de la Terre du Milieu et publié à titre posthume. Grâce à ces trois œuvres, JRR Tolkien est entré dans l’histoire de la littérature fantastique.

Et en raison de cette considération en tant que classique, les nouvelles bibliographiques de l’auteur continuent d’arriver malgré le fait qu’il soit mort en 1973: essais inspirés de ses créations, approches de sa mythologie sous les angles les plus disparates … C’est le cas de deux nouvelles sorties de Minotaure: «Les mondes de JRR Tolkien», de l’expert historique de l’auteur John Garth, qui passe en revue les lieux authentiques qui ont inspiré les lieux qu’il a inventés plus tard pour la Terre du Milieu; et «Tolkien’s World Recipes», qui fait un tour gastronomique inspiré de son travail, avec plus de 75 recettes.

Et ces sorties nous semblent l’excuse parfaite pour lancer la deuxième saison de Laberinto de Papel, le podcast littéraire que 45secondes.fr fait en collaboration avec Minotauro et dans lequel nous passons en revue les vies et les œuvres des grands auteurs de science-fiction, d’horreur et de fantaisie. Comme il est présenté chaque année par votre serveur sécurisé John Tones, nous inviterons des experts en littérature et un auteur de genre occasionnel à discuter.

Cette année, nous apportons des nouvelles, et nous n’avons pas seulement changé l’esthétique de notre plateau. En plus de cela, nous apportons de nouvelles approches et des invités qui vous surprendront. Le premier de ces invités est une vieille connaissance du programme, Eleazar Herrera, auteur d’œuvres telles que la saga Wes Marino ou «Les guerriers du conte», et cela nous donne une approche très particulière de l’immense monde de Tolkien.

Comment pouvez-vous vous abonner

Si vous avez aimé ce premier épisode de la deuxième saison ou si vous voulez écoutez ‘Paper Labyrinth’ à partir de votre application de podcast préférée, vous pouvez vous abonner via les principales plateformes:

Vous pouvez également nous écouter et nous voir sur notre chaîne YouTube.

Des doutes sur la façon de s’abonner? Nous expliquons comment le faire avec iVoox et comment le faire avec les podcasts Apple. Nous vous entendrons très bientôt!