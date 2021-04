Aventure à la première personne L’appel de la mer navigue sur PS5, PS4

Appel de la mer, le jeu d’aventure à la première personne acclamé par la critique qui a été lancé pour la première fois l’année dernière, semble naviguer vers les plates-formes PlayStation. Un teaser cryptique sur le titre Twitter s’exclame: « Rien que la grandeur n’attend! » L’ancien slogan PS4 est accompagné d’une image inclinée de ce qui semble être le logo PlayStation.

Rien que la grandeur n’attend pic.twitter.com/jCCw66SujW– L’appel de la mer | Dehors maintenant! (@COTSGame) 7 avril 2021

Bien que ce ne soit pas encore une confirmation absolue, nous dirions que c’est assez inévitable, n’est-ce pas? Ce titre a été lancé en tant que console exclusive sur les plates-formes Xbox l’année dernière et a suscité des critiques élogieuses. Il se déroule dans les années 1930 – une période unique pour un jeu – et vous permet de résoudre des énigmes pour progresser. Il a un style artistique magnifique et vibrant pour démarrer.

Est-ce un jeu que vous seriez intéressé à explorer sur votre PS5 ou PS4? Nous allons vérifier avec l’éditeur Raw Fury pour essayer d’obtenir une sorte de confirmation, mais nous allons supposer que tout sera officiellement révélé plus tard dans la semaine.