Pamela Anderson répond à Lily James avec un documentaire sur Netflix, qu’a-t-elle dit ?

L’actrice a répondu avec son propre documentaire sur Netflix au projet Pam & Tommy réalisé par Hulu.

©Getty ImagesPamela Anderson a décidé de raconter sa vie de sa propre voix dans un documentaire Netflix

Pour la minisérie de Pam et Tommyqui reprend la sex tape divulguée de Paméla Anderson il y a quelques années, l’actrice Lily James aurait approché Anderson pour interpréter sa vie de manière candide, mais la star de Alerte à Malibu Il a répondu par la négative a refusé de rouvrir cette blessure et maintenant répondu non seulement à Lily mais à toute la production avec un documentaire qui est sur le point de sortir sur Netflix: Pamela, une histoire d’amour.

Comme il l’a dit, Pamela a développé le documentaire pour dire toute la vérité avec ses propres motsEh bien, la mini-série Pam et Tommy reprend la vidéo de sexe scandaleuse de l’actrice avec Tommy Leealors Anderson a rejoint Netflix pour répondre aux bons et aux mauvais moments avec sa propre voix, car d’après ce qu’il raconte dans la bande-annonce, il a fait de son mieux pour laisser cette partie de sa vie dans le passéEh bien, c’est toujours une blessure.

+ Qu’est-ce que Pamela Anderson a répondu ?

Dans une brève lettre de Netflix, Pamela Anderson a répondu : « Ma vie. Mille imperfections. Un million d’idées fausses. Méchant, sauvage et perdu. Rien à remplir. Je ne peux que vous surprendre. Pas une victime, mais une survivante. Et vivre pour raconter la vraie histoire« .

Le documentaire a été réalisé par brandon thomas leefils aîné de l’actrice Fil barbelé, Justice brute Oui Scooby Doo. De plus, il comprend des témoignages de sa famille et de ses amis : « Pamela Anderson a défini une décennie, maintenant elle se définira« , dit Netflix.

L’avant-première du documentaire qui Il sortira le 31 janvier 2023. il révèle les opinions de Pamela sur la douleur de la fuite de sa sex tape et sur la façon dont elle a survécu à ce moment de sa vie, mais il y a aussi des touches d’amour familial et un côté peu montré de l’actrice.

