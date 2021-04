Ticket to Paradise réunit George Clooney et Julia Roberts dans les cinémas automne 2022

Enfin réunis. Ticket To Paradise, une dramatique romantique à venir mettant en vedette George Clooney et Julia Roberts sortira le 30 septembre 2022. Le film, qui a été annoncé en février, verra George Clooney et Julia Roberts s’unir à nouveau après avoir donné des succès ensemble tels que Ocean’s Eleven et sa suite Ocean »s Twelve.

La date de sortie du film le 30 septembre l’année prochaine le placerait sur l’ardoise de sortie une semaine après Le chat botté: le dernier souhait. Tandis que Billet pour le paradis est uniquement distribué par Universal Pictures, Le chat botté: le dernier souhait est une production conjointe d’Universal et de Dreamworks Animation.

Deux films du même studio devraient à terme marquer une bonne ouverture pour Universal; Cependant, la suite encore sans titre du film d’animation Spiderman: Into The Spider-Verse, lauréat d’un Oscar, sortira la semaine prochaine. Le film fera également face à la concurrence d’un film sans titre Marvel Cinematic Universe, actuellement en développement en collaboration avec Disney, qui devrait sortir en salles le 7 octobre 2022. Donc, étant donné que Billet pour le paradis est littéralement pris en sandwich entre deux grandes sorties, l’une de ces entreprises d’Universal Studios est susceptible de prendre un coup au box-office de géants comme Marvel Studios et Sony Pictures.

Billet pour le paradis sera réalisé par le cinéaste anglais Ol Parker, surtout connu pour la réalisation Le meilleur hôtel exotique Marigold et sa suite. Dans le film, George Clooney et Julia Robert jouera un ex-couple, qui se lancera dans une mission amusante pour « empêcher leur fille amoureuse de commettre une erreur qu’elle s’est faite ». Bien que le film se déroule à Bali, plus tôt, Variety a rapporté que le film serait tourné dans le Queensland, en Australie. Le film recevra une mamie de production du gouvernement fédéral australien équivalant à 4,92 millions de dollars. Les emplacements des îles Whitsunday, de la Gold Coast et de Brisbane doubleront pour ceux de Bali, que le film prévoit d’explorer.

Plus de détails concernant la distribution et l’équipe de Billet pour le paradis ne sont pas encore dévoilés, mais le film a une date de sortie et un lieu de tournage; ce qui signifie que le film est sur le point de sortir bientôt. Cependant, étant donné les circonstances et la situation de la pandémie en cours, ces dates peuvent être décalées si les choses ne se passent pas comme prévu par le studio. Billet pour le paradis est un autre ajout aux productions américaines pour passer en Australie. George Miller’s Trois mille ans de désir sera également abattu en Océanie, tandis que Taika Waititi filme également l’entrée du MCU, Thor: l’amour et le tonnerre après y avoir filmé son prédécesseur.

