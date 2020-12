Inattendu: les Xbox Series X et S jouent à des jeux PlayStation 2

Les fans de jeux rétro ont réussi avec les Xbox Series X et S, que l’on aurait attendu plus de la PS5: les consoles jouent aux jeux PS2. Ceci est rendu possible par un émulateur que les utilisateurs ont rendu exécutable en mode développeur Series X et S.

En ce qui concerne la rétrocompatibilité, les Xbox Series X et S sont clairement en avance sur la PS5: alors que les jeux PS4 sont déjà terminés pour la console de Sony, les consoles de nouvelle génération de Microsoft jouent même à certains jeux de la Xbox d’origine. Grâce aux émulateurs qui fonctionnent en mode développeur sur les Xbox Series X et S, les appareils Microsoft peuvent désormais même jouer à des jeux d’autres plates-formes, y compris des jeux pour la PS2.

Jouez aux classiques PS2 sur la Xbox Series X / S

Certains propriétaires de Xbox Series X et S ont constaté que les consoles peuvent exécuter des applications UWP en mode développeur. Cela permet aux émulateurs tels que RetroArch d’être démarrés sur les appareils, rapporte VG247. Il existe déjà les premières vidéos dans lesquelles les joueurs montrent comment ils jouent à des jeux PS2 sur une nouvelle Xbox. La vidéo intégrée comprend « God of War », « Shadow of the Colossus », « Metal Gear Solid 2 » et « Jak and Dexter ».

Les performances, le son et les graphismes des jeux PS2 sont déjà assez corrects, mais il y a encore des problèmes avec la taille des fichiers. Les jeux qui utilisent beaucoup de mémoire ne peuvent actuellement pas être démarrés avec RetroArch sur la Xbox Series X et S.

Emulation probablement également possible sur PS5

L’émulation de jeux d’autres plates-formes sur la Xbox Series X / S en soi n’est pas une grande surprise. Tôt ou tard, les fans rétro trouvent généralement un moyen de faire fonctionner les émulateurs sur différents systèmes. La grande surprise avec la Xbox Series X / S est que cela s’est produit si peu de temps après la sortie de la console.

En théorie, les émulateurs comme RetroArch devraient également fonctionner sur la PS5. Cependant, en raison de l’architecture différente de la PlayStation et des mesures de sécurité prises par Sony, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps qu’avec la Xbox Series X / S avant de voir des émulateurs fonctionnels sur la console Sony. Après tout, la PS5 sera probablement toujours rétrocompatible – ne serait-ce que par la voie non officielle.