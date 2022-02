Est-ce que le pacificateur est gay ? James Gunn a la réponse

Bandes dessinées DC

Christopher Smith navigue dans un océan d’ambiguïtés parce qu’il est prêt à tout pour maintenir la paix. Même pour faire l’amour entre hommes. C’est ce qu’a dit James Gunn !

©IMDBJohn Cena comme pacificateur

pacificateur a fait ses débuts en hbo max et a conquis une bonne partie du public Univers étendu DC dans ce genre de continuation de ce qui s’est passé Escouade suicide. La série a trouvé le personnage faisant équipe avec une équipe très spéciale pour arrêter l’invasion des papillons, des extraterrestres qui peuvent contrôler les humains et veulent prendre le contrôle de la planète Terre.

La vérité est que Christopher Smith est une personne complexe. Il porte le traumatisme d’avoir tué son frère dans une bagarre pour amuser la communauté de son père, Auggie, le Dragon blanc, un méchant raciste convaincu de la suprématie blanche et toute sa vie à rabaisser son fils. Jusqu’à ce que pacificateur il a dû le tuer dans ce qui était la décision la plus difficile de l’anti-héros jusqu’à présent.

Pacificateur est bisexuel ?

L’équipe Black Ops créée par Amanda Waller lui a présenté des personnages comme Leota, Harcourt, Economos et sa connaissance « La vigilante ». Christopher a développé un lien spécial avec Leota, une femme gay qui est la première véritable amie de ce méchant ? si complexe et avec lequel il se sent vraiment à l’aise. James Gunncréateur de l’émission, a parlé de cette amitié.

«Elle est son opposé polaire à bien des égards, politiquement. C’est une femme noire et homosexuelle. Il est blanc, hétéro, non, il n’est pas hétéro. Blanc, quoi que ce soit, mec. Et pourtant ils s’aiment vraiment. Ils ont beaucoup en commun. Peacemaker est un personnage intéressant parce qu’il est très foutu à bien des égards, et puis à d’autres égards, il est étrangement avant-gardiste. »a déclaré le créateur de l’émission.

James Gunn poursuit en décrivant : « John Cena improvise tout le temps, et il vient de transformer Christopher Smith en ce gars hypersexualisé qui est ouvert à tout ce qui est sexuel. J’ai été surpris par cela. Mais j’ai pensé, ‘Je suppose que c’est logique que ce ne soit pas unidimensionnel.' » Ensuite, pacificateur peut être considéré comme un fier membre de la communauté LGBT bien que son cœur semblait appartenir à Emilia Harcourt.

«Je pense que le hair metal est en fait une belle chose à propos de Peacemaker. Il a cette arrogance masculine mais c’est aussi une façon dont il s’est rebellé contre son père. Il y a les aspects androgynes et son père l’a probablement traité de toutes sortes d’insultes homophobes pour l’avoir écouté. Mais ça lui appartenait. C’était quelque chose de lui. Quelque chose qui n’était pas du ressort de son père. Il aime cette musique et est capable de s’y perdre et de se déchaîner. Sortez et soyez bien. Je pense qu’il est reconnaissant à la musique pour ça. »a conclu le cinéaste.

