Hawkeye Star Hailee Steinfeld partage ses premières réflexions sur le fait de devenir Kate Bishop de Marvel

Suite aux rumeurs en cours, Bourdon La star Hailee Steinfeld a récemment été confirmée comme rejoignant l’univers cinématographique Marvel en tant que Oeil de faucon protégé, Kate Bishop. L’actrice a enfin commenté le rôle et ce que cela a été de faire partie de la franchise extrêmement populaire en disant qu’elle est «honorée de faire partie du MCU».

« [I’m] donc, tellement excité et honoré de faire partie de l’univers cinématographique Marvel et de jouer aux côtés de Jeremy. Il est merveilleux et [it’s] tout à fait, un monde tout à fait différent de celui de Dickinson. Vous savez, évidemment, en tant qu’artiste, en tant qu’acteur, c’est amusant de pouvoir se lancer dans différentes choses comme les deux. Donc ça a été incroyable. «

Le rôle de Hailee Steinfeld en tant que Bishop a été dévoilé pour la première fois par plusieurs images sur le plateau de l’actrice en costume aux côtés de la star de retour Jeremy Renner. « Ouais, d’accord, nous essayions juste d’arriver quelque part, et quelques photos ont été prises et maintenant nous y sommes », a déclaré Steinfeld en riant lorsqu’on lui a posé des questions sur la révélation.

Hailee Steinfeld La rumeur faisait état du rôle de Kate Bishop depuis un certain temps, l’actrice ayant joué timidement sur son implication dans la série Disney +. « [T]Ce n’est pas forcément quelque chose qui se passe. Nous allons attendre de découvrir, je suppose », a déclaré l’actrice en réponse aux rumeurs de casting rampantes. Il a même été rapporté à un moment donné que Steinfeld avait abandonné la participation à la série, mais de toute évidence un accord a été conclu, et Steinfeld deviendra le plus récent Avenger.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction du Oeil de faucon série, l’ajout de Steinfeld en tant que Kate Bishop confirme apparemment qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et sa relation avec Clint Barton de Jeremy Renner, le Avenger prenant Bishop sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye . Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés de Les Vengeurs avec les goûts de Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

La série semble également s’inspirer beaucoup de la bande dessinée de Matt Fraction datant de 2012, qui a commencé en 2012, qui comprend Clint Barton qui traite de la perte auditive. Élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le héros aux deux oreilles avec ses propres flèches. Une vue agrandie de plusieurs des images de plateau récemment publiées montre Renner portant ce qui ressemble à une petite aide auditive de l’oreille interne suggérant que Barton étant sourd fera partie intégrante de l’histoire.

Oeil de faucon devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. La série n’est que l’une d’une pléthore de nouveaux spectacles Marvel qui devraient frapper Disney + dans un proche avenir, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki avec Tom Hiddleston et l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. Cela nous vient grâce à Kicks 99.1.

Sujets: Hawkeye, Disney Plus, Streaming