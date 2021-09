Daniel Craig ne pense pas que le prochain James Bond devrait être une femme

« No Time To Die », le 25e volet de la franchise James Bond, offrira au public un moment extrêmement émouvant alors qu’il traitera des adieux de Daniel Craig au personnage qu’il a joué à cinq reprises depuis la première de « Casino Royale ». » en 2006, sous la direction de Cary Joji Fukunaga.

Suite à la confirmation du limogeage de Craig au personnage, des théories et des spéculations ont commencé à émerger concernant l’acteur qui devrait prendre sa place dans le rôle de James Bond. Après avoir révélé que le film mettrait en vedette Lashana Lynch en tant que nouvel agent 007 de l’histoire, certains soulignent qu’une femme devrait être celle qui prendra les commandes de la franchise à l’avenir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « La tragédie de Macbeth »: premier aperçu de la nouvelle de Joel Coen

James Bond étant le prototype le prototype du « gentleman anglais », certains pensent que le prochain acteur à tenir le rôle pourrait bien être un acteur de couleur, avec Regé-Jean Page ou Idris Elba se positionnant parmi les noms les plus référencés par les fans de la saga, même si pour le moment les producteurs de MGM n’ont pas fait de déclarations sur le sujet.

Lors d’un récent entretien avec le Radio Times, Daniel Craig a été interrogé sur son soutien à l’idée d’une version plus diversifiée de James Bond. L’acteur a indiqué qu’il ne jugeait pas nécessaire qu’une femme prenne la direction de la franchise, alors que les mêmes cinéastes pourraient créer de meilleurs personnages pour eux ou des acteurs de couleur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Phantom Menace » a fait pleurer l’éditeur original de Star Wars

« La réponse est très simple : il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ? », a souligné Craig.

Tras su nombramiento como el nuevo James Bond, el mismo Daniel Craig fue blanco de rechazo por parte de los fans debido a su complexión, estatura y color de cabello, los cuales no coincidían con las características del resto de actores que habían interpretado al personaje en le passé. Cependant, ce serait sa performance d’acteur et la qualité des histoires de chaque épisode qui ont fait taire ces critiques. « No Time To Die » sortira en salles le 29 septembre.