« Le bon docteur »: qu’est-il arrivé exactement à Olivia

Dans le dixième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur», Un incident avec un patient menteur et les aveux de l’un des résidents ont provoqué le licenciement du Dr Olivia Jackson (Summer Brown) de l’hôpital St Bonaventure. Mais que s’est-il passé exactement?

Dans le chapitre du drame médical de abc réalisé par l’acteur Freddie Highmore, Claire, Olivia et Shaun travaillent ensemble sur le cas de Cort, un survivant du cancer inspirant devenu philanthrope.

Les tests montrent que le cancer n’est pas revenu, mais le patient a une infection fongique du poumon, qui ne peut être traitée qu’avec un médicament antifongique, car la chirurgie n’est pas recommandée pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie.

Lorsque sa situation s’aggrave, Cort avoue qu’il n’avait pas de cancer et qu’il n’a jamais reçu de chimiothérapie, qu’il a perdu sa jambe dans un accident de moto et qu’il a prétendu pouvoir voler de l’argent, sortir avec des mannequins et avoir le visage dans une boîte de Wheaties (céréales).

Lim a immédiatement blâmé Claire, mais à la fin de « The Good Doctor 4×10 », il s’est excusé auprès d’elle (Photo: ABC)

OLIVIA EST VIRÉE

La nouvelle fuit dans la presse et Lim blâme immédiatement Claire et la retire de l’affaire. Cependant, Olivia n’assume que la responsabilité d’être exclue de la résidence, car elle ne veut pas être médecin.

Dans le parking, elle rencontre son oncle Andrews, qui la confronte pour avoir assumé la culpabilité de quelque chose qu’il a fait. Elle avoue qu’elle n’a jamais voulu être médecin, mais qu’elle s’est sentie obligée de poursuivre une carrière. Alors, il en a profité pour rester en dehors de l’hôpital et trouver sa vraie passion. Marcus l’écoute et lui promet de l’accompagner dans ses décisions futures.

Cependant, il n’a pas encore été confirmé si Olivia partira »Le bon docteur » pour toujours. Alors que son séjour à Saint-Bonaventure est terminé, que va-t-il lui arriver à l’avenir?