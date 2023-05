Joseph Fiennes aborde le casting possible dans la série Harry Potter Reboot

Le Harry Potter La franchise est en train d’être redémarrée, car elle sera repensée comme une série épisodique pour HBO Max (qui sera bientôt rebaptisée simplement Max). Comme il n’en est encore qu’à ses débuts, le projet n’est pas encore passé au casting et aucun acteur n’a encore été attaché à l’un des rôles. Théoriquement, la série pourrait être liée aux films de manière intéressante si Joseph Fiennes devaient jouer le nouveau Voldemort, alors que le frère de l’acteur, Ralph Fiennes, jouait auparavant l’antagoniste emblématique sur grand écran.





C’est une possibilité qui a été évoquée à Joseph Fiennes lors d’une nouvelle interview avec ComicBook.com. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à rejoindre le Harry Potter série, Fiennes a montré une certaine appréhension, plaisantant d’abord sur l’audition pour le rôle avant d’admettre qu’il ne savait pas vraiment. Fiennes suggère qu’il est peut-être encore un peu trop tôt pour redémarrer Harry Potter, mais en même temps, il dit que c’est « super » que ça arrive. Comme le dit l’acteur :

« Vous savez, j’essaie de retrouver ce maquillage et ce truc pour les yeux, peut-être que j’en ai besoin pour une audition. Je ne sais pas. Je viens d’entendre ça récemment et c’est génial. J’ai l’impression que c’était hier. Je ne sais pas pourquoi nous devons tout réinventer. Mais je suppose que c’est ce qui se passe. »

Même si le redémarrage se produit plus tôt que prévu, le changement de format, qui permettra à chaque livre d’être exploré plus en profondeur, peut aider la série à se sentir suffisamment différente des longs métrages. Fiennes convient que le nouveau format ouvrira plus de portes de manière créative, trouvant le tout « excitant » en fin de compte.

« La structure de la télévision maintenant est si brillante et sophistiquée, et la carte est juste grande ouverte. Donc, vous avez raison, cela permet à ce matériel d’être réexaminé et d’emmener les téléspectateurs dans une direction différente ou d’ouvrir des poches qu’ils ne feraient pas. Je n’aurais pas imaginé qu’ils auraient le temps de voir dans un cinéma. Donc je pense qu’en fait, la télévision est vraiment excitante de cette façon.

Qui sera le nouveau Voldemort ?

Nous devrons attendre et voir qui finira par être choisi pour voir qui joue qui avec le Harry Potter série. Une personne dont nous savons qu’elle sera impliquée dans Harry Potter l’auteur de la série de romans JK Rowling, qui développera la série en partenariat avec Warner Bros. Television. Lorsque la série a été officiellement annoncée, Rowling a également noté dans un communiqué que le passage au petit écran était un excellent moyen d’aborder le redémarrage. Chaque saison en adaptera un Harry Potter livre, et cela permet de consacrer plus d’heures à l’adaptation plutôt que d’essayer de tout entasser dans un seul long métrage.

« L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et j’ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détails uniquement offert par une série télévisée de longue durée », a déclaré Rowling. a dit.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le Harry Potter série.