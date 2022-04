Les 10 plus grosses surprises de « Bridgerton » jusqu’à la saison 2

Après deux saisons réussies de «Bridgerton», série produite par Shonda Rhimes pour Netflixil est clair que tous les personnages cachent plus d’un secret et bien qu’ils s’efforcent de les cacher leurs robes, costumes et manières élégantesLady Whistledown est chargée de les mettre au jour.

En effet, l’un des secrets que le célèbre auteur de potins révèle dans le premier volet de la série créée par Chris Van Dusen aide Daphné à se débarrasser du mariage avec Nigel Berbrooke, qui a refusé de veiller sur un enfant illégitime qu’il a eu avec une femme de chambre. .

Mais quelles sont les plus grosses surprises des deux saisons de « Bridgerton” ? Screen Rant a partagé une liste des rebondissements les plus choquants de la série télévisée. Netflix.

LES 10 PLUS GRANDES SURPRISES DE « BRIDGERTON »

1. La grossesse de Marina

Après avoir découvert sa grossesse et le prétendu rejet de son amant, Marina a décidé d’épouser Colin Bridgerton pour assurer l’avenir de son fils. Quand elle l’a découvert, Penelope Featherington a essayé d’éviter cet engagement et quand elle n’a pas pu, elle a utilisé Lady Whistledown pour divulguer le secret de son cousin.

Colin annonçant ses fiançailles avec Marina dans la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

2. Daphné accepte d’épouser Simon même si elle ne peut pas avoir d’enfants.

Dans la première saison de « Bridgerton« , Daphné arrive juste à temps pour empêcher le duel entre Simon et Anthony, et après une brève conversation avec le duc de Hastings accepte de l’épouser malgré sa conviction qu’il ne pourrait pas lui donner les enfants qu’elle désirait. Bien que plus tard, la véritable raison de son « incapacité » soit révélée.

Le mariage de Simon et Daphné dans la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

3. L’identité de Lady Whistledown

L’identité de Lady Whistledown est quelque chose qui n’est pas immédiatement révélé dans la saga des romans d’amour écrits par Julia Quinn, mais que la série de Netflix montre à la fin de son premier épisode lorsque Penelope apparaît assise dans une voiture en train d’écrire sa prochaine lettre.

A la fin de la première saison de « Bridgerton », il est révélé que Penelope est Lady Whistledown (Photo : Netflix)

4. L’aide d’Eloïse à Lady Whistledown

Depuis la première publication de Lady Whistledown, Eloise est devenue obsédée par la découverte de l’identité de l’écrivain, même la reine l’a engagée pour cette mission, cependant, lorsqu’elle a découvert les véritables plans de Charlotte, elle a décidé de l’avertir et d’empêcher les gardes de l’attraper.

Dans la première saison de « Bridgerton », Eloise croyait que Madame Delacroix était Lady Whistledown (Photo : Netflix)

5. La proposition d’Anthony

Après qu’Edwina Sharma ait été nommée Diamant de la saison, Anthony est déterminé à l’épouser et envisage de la proposer à Aubrey Hall. Mais sa proximité avec Kate le fait douter de tout.

Cependant, déterminé à remplir ses devoirs familiaux, il tend une bague à Edwina sous le regard incrédule de Kate. Cela a définitivement choqué les fans de « Bridgerton« , puisque cela ne se produit pas dans le livre « Le vicomte qui m’aimait”.

Ni les fiançailles ni le mariage n’apparaissent dans le deuxième livre de la populaire saga Julia Quinn (Photo : Netflix)

6. Les déceptions du nouveau Lord Featherington

Jack était censé arriver pour sauver les Featherington, mais le contraire s’est produit. Lorsque Portia a découvert que le nouveau propriétaire de son domaine prévoyait d’épouser Cressida Cowper, elle a conçu un plan pour fiancer sa fille Prudence avec lui. Bien que ses tours aient fonctionné, il a condamné sa famille à la misère, puisque cet homme n’avait pas un sou.

Jack a menti sur ses mines de rubis en Amérique (Photo : Netflix)

7. La réponse de Lady Featherington à Jack

Après que leur arnaque ait été découverte par Colin, Jack a proposé à Portia de s’enfuir en Amérique avec l’argent volé. Cependant, Lady Featherington a préféré garder ses filles et a fait chanter son complice pour qu’il reparte avec seulement une petite partie de la fraude.

Portia Featherington a rejeté la proposition de Jack à la fin de la saison 2 de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

8. La désastreuse danse de Bridgerton

Les Bridgerton sont l’une des familles les plus respectées de la haute société, mais leur image a été grandement affectée après l’annulation du mariage d’Anthony et Edwina. Dans une tentative de prouver que c’était d’un commun accord, ils ont organisé une danse avec les Sharmas, mais personne n’y a assisté en raison de rumeurs sur l’association d’Eloïse avec des radicaux.

La réputation des Bridgerton a été affectée par des rumeurs sur Eloïse et les radicaux (Photo : Netflix)

9. L’accident de Kate

Après la nuit de passion d’Anthony et Kate, les fans espéraient que le couple obtiendrait enfin leur fin heureuse, mais à la place, l’aînée Sharma est tombée de son cheval, s’est cognée la tête et est restée inconsciente pendant des jours. Pendant ce temps, le vicomte a refusé de lui rendre visite même s’il avait l’intention de la demander en mariage.

Anthony aidant Kate après son accident dans « Bridgerton » 2 (Photo : Netflix)

10. L’intervention de la Reine en faveur d’Anthony et Kate

À la fin de la deuxième saison de « Bridgerton« , Lorsque Kate et Anthony ont été laissés seuls sur la piste de danse, les participants ont remarqué comment ils se regardaient et ont commencé à murmurer que c’était peut-être la raison de l’annulation du mariage. Mais la reine est intervenue et a assuré qu’elle n’autorisait pas l’union du vicomte et d’Edwina.