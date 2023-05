Les stars des Power Rangers s’ouvrent sur l’honneur de Thuy Trang dans Once & Always Special

C’était incroyable pour de nombreux fans de longue date de Power Rangers puissants de Morphin pour regarder le spécial réunion de Netflix, Mighty Morphin Power Rangers : Une fois et toujours, compte tenu des retours de plusieurs stars héritées. Alors que Jason David Frank a refusé le film avant son décès, une autre star originale non présente dans la nouvelle spéciale est Thuy Trang. Connue des fans pour avoir joué Trini, l’original Yellow Ranger, Trang est décédée après un accident de voiture en 2001. Elle n’avait que 27 ans à l’époque.





Dans une nouvelle conversation avec ComicBook.com, Walter E. Jones se souvint de Trang et commenta comment Une fois et toujours rend hommage à la défunte actrice et à son personnage. Le film présente Charlie Kersh dans le rôle de Minh Kwan, la fille de Trini Kwan de Trang, qui intervient pour venger la mort de sa mère avec l’aide d’autres Power Rangers originaux. Cela inclut Zack, le Black Ranger original, avec Jones reprenant le rôle. Jones a noté à quel point il était heureux que bon nombre des Power Rangers La famille avait pu se réunir pour cette spéciale pour rendre à Trang et Trini un hommage touchant.

« Personnellement, j’étais vraiment heureux que nous ayons pu enfin lui dire au revoir, ce qui signifie que nous pouvions nous réunir en tant que groupe au sein des Power Rangers et du fandom et féliciter qui elle était et ce qu’elle a fourni au sein des Rangers parce que … Je pense qu’elle était le cœur de notre équipe. Tout le monde a quelque chose qu’ils ont fait au sein de notre équipe que nous étions des spécialistes. Je pense que c’est ce qui a fait d’elle une spécialiste. En tant que Power Rangers, nous étions des adolescents avec une attitude, mais parce que nous avions confiance en ce que nous l’ont fait, tout le monde avait quelque chose qu’il faisait vraiment bien. »

Jones a en outre souligné à quel point Trini était vraiment le « cœur » de l’équipe, réitérant à quel point il était spécial pour ceux qui se souviennent d’elle de revenir et de l’honorer d’une si grande manière. Cela aide qu’à ce stade, tout le monde ait pu traiter la mort choquante de Trang.

« Quand nous nous sommes réunis en équipe, cela nous a rendus spéciaux. Je pense que le personnage de Trini était vraiment le cœur. Je pense que c’était vraiment important pour nous de pouvoir lui dire au revoir d’une manière où nous l’honorons et lui donnons des fleurs enfin, parce que cela fait un certain nombre d’années, et maintenant nous sommes tous enfin assez mûrs pour y faire face. Vous voyez ce que je veux dire ?

Les derniers Rangers sont honorés dans le spécial Netflix

David Yost, qui a joué l’Original Blue Ranger, Billy, a également adressé l’honneur de Trang. Il a noté à quel point elle avait été vitale pour la série des deux côtés de la caméra, à la fois avec l’importance de son casting en tant que Trini et le rôle que le personnage jouait dans l’équipe. Comme Yost l’explique :

« Je suis vraiment contente que Hasbro ait pris la relève et ait vraiment voulu honorer Thuy en tant qu’actrice et le personnage qu’elle jouait, Trini, parce que Trini signifiait évidemment tellement pour tant de gens, en particulier pour les jeunes filles. Elle était une super-héroïne, et évidemment, elle signifiait beaucoup pour les femmes asiatiques partout, leur donnant de l’espoir. Et son personnage était si doux, mais si fort, et elle était évidemment toujours la traductrice de Billy. Personne ne pouvait comprendre ce que Billy disait. Donc, Trini était toujours le personnage qui a en quelque sorte aidé Billy à s’exprimer … Et donc je pense que c’est une excellente façon de lui rendre hommage et je suis content que nous ayons pu le faire.

Yost a ensuite réfléchi à la façon dont les autres Power Rangers originaux se verraient lors des conventions de fans, y compris Jason David Frank, et c’était toujours doux-amer sans que Trang puisse surfer sur cette vague de nostalgie avec les autres. Alors que Trang n’est plus avec nous, Yost commente également la réponse positive des fans, car les fans étaient tout aussi ravis de voir l’hommage.

« Walter et moi, et Austin [St. John] et Amy Jo [Johnson] et Jason David Frank, nous avions l’habitude de toujours… Lorsque nous nous voyions au Comic-Con, nous souhaitions toujours que Thuy puisse être là avec nous pour découvrir l’incroyable amour que les fans de Power Rangers ont pour nous et ce notre émission l’a fait dans tant de vies, et comment elle s’est transpirée et inspirée au cours de toutes ces années. Et c’était vraiment génial de voir ça. Et nous entendons tant d’histoires à son sujet et à quel point les fans sont ravis de voir comment nous allons lui rendre hommage dans cette spéciale. Je serai vraiment curieux de voir comment ça se passe. »

Le tournage était terminé lorsque Frank est décédé, bien qu’une note d’hommage reconnaisse également l’acteur et l’artiste martial. Frank est décédé en novembre à l’âge de 49 ans, des suites d’un suicide. Il aurait refusé le spécial Netflix alors qu’il se concentrait sur le développement de son Power Rangers-projet inspiré Légende du Dragon Blanc.

Mighty Morphin Power Rangers : Une fois et toujours est en streaming sur Netflix.