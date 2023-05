L’entreprise que vous gardez annulée à ABC après une saison

Ça va être une course d’une saison pour la série ABC La compagnie que vous gardez. Inspiré de la série sud-coréenne Mes concitoyens !la série a été créée par Julia Cohen avec Milo Vintimille et Catherine Haena Kim à la tête du casting. L’émission a été créée sur ABC en février et a terminé sa première saison de 10 épisodes plus tôt ce mois-ci. Après des cotes d’écoute faibles qui ont atteint un creux dans la série avec la finale de la saison, il a maintenant été rapporté qu’ABC a supprimé La compagnie que vous gardez après une saison sans projet de développer la saison 2.





La nouvelle est arrivée au milieu de plusieurs émissions annulées au cours de la semaine dernière. Avec La compagnie que vous gardezABC également supprimé Quotidien de l’Alaska après une saison avec Grand ciel après une course de trois saisons. CBS annulé de manière controversée ÉCRASER après cinq saisons, bien qu’ils aient depuis annulé cette décision après un tollé des fans et de la star Shemar Moore. Cependant, le réseau a annulé les deux Vrais mensonges et Est de New York, qui ont tous deux duré une saison. Pendant ce temps, FOX a également ébouriffé quelques plumes auprès des fans en annulant Mayim Bialik Appelez-moi Kate après trois saisons.

Avec Ventimiglia et Kim, le spectacle mettait également en vedette Sarah Wayne Callies, Polly Draper, William Fichtner, Tim Chiou, James Saito, Freda Foh Shen et Felisah Terrell. Ventimiglia a également été producteur exécutif sur La compagnie que vous gardez aux côtés de Russ Cundiff, Todd Harthan, Jon M. Chu, Ciatlin Foito, Ben Younger, Lindsay Goffman, Julia Cohen et Phil Klemmer. Il a été produit par Michael Gray, Deanna Harris et Nick Paveonetti.

La société que vous gardez a pris fin

La compagnie que vous gardez suit Ventimiglia dans le rôle de Charlie, un escroc redevable à un patron du crime (Terrell) qui voit fleurir une romance avec un agent de la CIA (Kim). Alors que Charlie est un maître escroc, son talon d’Achille est la romance, comme Ventimiglia l’a expliqué précédemment à propos de son personnage.

« C’est un menteur professionnel ! Dire la vérité est un énorme défi — et une conséquence — pour Charlie », a-t-il déclaré à TV Insider. « Son angle mort a toujours été la romance. Il veut trouver l’amour et vivre une vie normale, mais il n’est pas fait pour ça. C’est une complication incroyable. »

L’acteur et producteur exécutif a également noté : « [Charlie] est un criminel, mais c’est un bon méchant. Vous êtes d’enracinement pour lui.

Terrell avait également subtilement exprimé ses espoirs dans la poursuite de la série pour la saison 2. Faisant la promotion de la finale de la saison 1, Terrell avait suggéré que les fans ne pourraient pas attendre le retour de la série. Cela a montré un certain optimisme dans l’obtention de la commande de renouvellement du réseau pour une deuxième saison, bien qu’il semble maintenant que ces questions resteront sans réponse.

« Presque tout arrive à un point critique », a déclaré Terrell, via Tell-Tale TV. « De grandes vérités sont révélées. Ça va être un tour. C’est juste vraiment bien. Je peux vous garantir que tout le monde, quand vous aurez terminé la finale, personne ne voudra attendre des mois pour une saison 2. Alors je vais juste dis ça.