3 curiosités de Tara Carpenter, le personnage de Jenna Ortega dans Scream 6

L’actrice de Merlina quitte le succès de Netflix pour ce nouvel opus de la saga Scream. Comment sera son retour dans l’histoire de Ghostface ?

© IMDbJenna Ortega reviendra jouer Tara Carpenter dans Scream 6.

L’horreur satirique est sur le point de revenir dans les salles. C’est qu’il manque de moins en moins à la première de crier 6le nouvel opus de cette série de films qui présentera à nouveau Jenna Ortega. L’actrice est prête à revenir sur grand écran après le succès de Merlin sur Netflix. Comment allez-vous donner vie à Tara Charpentierson personnage, cette fois ?

La production sortira en salles le 9 mars 2023 et présentera également des performances de Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Hayden Panettiere et Courtney Cox, entre autres. « Après les derniers meurtres de Ghostface, les quatre survivants quittent Woodsboro et commencent un nouveau chapitre »indique le synopsis Paramount Pictures de ce film à venir.

+ Scream 6 : curiosités de Tara Carpenter, le personnage de Jenna Ortega

– Elle n’a pas été tuée par Ghostface et a marqué l’histoire

Jenna Ortega a rejoint la franchise à partir de crier 5. Tara Carpenter, son rôle, est devenue la première cible de la nouvelle série de meurtres de visage de fantôme. Mais contrairement aux quatre films précédents, le méchant de cette saga a choisi de ne pas mettre fin à ses jours et de s’en servir pour atteindre une autre série de personnages.

– Il a redoublé une année au lycée

Dans une des scènes de crier 5, le bracelet que Tara Carpenter porte avec ses données à l’hôpital est exposé. Comme indiqué, sa date de naissance est le 14 décembre 2002, donc le rôle de Jenna Ortega aurait 18 années. Ce n’est pas compatible avec son temps au lycée, donc ça pourrait être un erreur de fabricationou aurait pu redoubler une année au lycée.

– Dans Scream 6, ce sera beaucoup plus intense

Lorsqu’elle a été interviewée sur le podcast 20 Questions : On Deadline, Jenna Ortega a anticipé à quoi ressemblera le retour de Tara Carpenter dans Scream 6. De cette façon, elle a insisté : «Dans le cinquième film, elle pleurait et criait par terre. Donc, dans ce nouveau film, j’ai dû interagir avec mes autres co-stars. et lui donner une sorte de personnalité. C’était beaucoup plus intense”.

