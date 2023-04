Jonathan Majors a été licencié par son agence après la plainte pour violence conjugale : quitte-t-il Marvel ?

célébrités

Le cas de Jonathan Majors a été mis à jour et il a été confirmé qu’il n’avait aucune autre représentation dans la plainte pour avoir agressé physiquement sa petite amie.

©GettyJonathan Majors a été licencié par son agence après la plainte pour violence conjugale : quitte-t-il Marvel ?

Jonathan Majors Il est passé d’un parfait étranger aux yeux de la majorité du public du monde entier à devenir l’une des figures centrales d’Hollywood ces dernières années, depuis son incorporation dans l’univers cinématographique Marvel et d’autres productions Netflix. (Plus la chute sera dure) et Warner Bros. (Credo III). Cependant, ces derniers temps, il fait la une des journaux en raison d’une plainte pour violence domestique qui l’a conduit à être licencié par son agence.

À la fin du mois de mars de cette année, on a appris que L’acteur a été arrêté à New York suite à une inculpation pour « harceler et étrangler une femme ». Plus tard, on a appris que c’était sa petite amie, qui avait appelé le 911 pour le signaler et, selon le rapport, avait présenté « Blessures mineures à la tête et au cou ». Compte tenu de cela, Majors a été inculpé de deux accusations moins graves.au-delà de la défense de leurs avocats.

+ Jonathan Majors quitte-t-il Marvel ?

Au cours des dernières heures, le milieu Date limite Il a rapporté que L’agence artistique Entertainment 360 a licencié Jonathan Majors, en raison d’accusations de violence domestique reçues et de problèmes liés au comportement personnel de l’acteur. Ce n’est pas sa seule séparation récente, puisque La société de relations publiques The Lade Company a également initié une rupture le mois dernier.

Majors vient de jouer Kang The Conqueror dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et reprendra le rôle dans la deuxième saison de Lokimais aussi sera l’une des grandes figures de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel. Comme spécifié, Il n’apparaîtra plus avant Avengers: la dynastie Kang, et il n’y aurait pas de résolution sur un éventuel renvoi pour la cause dans laquelle il joue..

Priya Chaudhryavocat de la défense pénale Jonathan Majorss’assure qu’ils rassemblent et présentent des preuves afin que l’action en justice soit retirée immédiatement. « Nous avons des preuves, y compris des séquences vidéo du véhicule où cet épisode a eu lieu, le témoignage du conducteur et d’autres personnes qui ont vu et entendu. », il a mentionné. Pendant ce temps, la carrière de l’acteur continue de s’effondrer et des nouvelles de son avenir à Hollywood sont attendues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?