L’auteur de Killers of the Flower Moon fait l’éloge de l’adaptation de Martin Scorsese et de la performance de Leonardo DiCaprio

L’auteur derrière le livre de non-fiction Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI, David Grann, a fait l’éloge de la prochaine adaptation du réalisateur phare Martin Scorsese – ainsi que de la performance de l’oscarisé Leonardo DiCaprio. S’adressant à Vanity Fair à propos du projet, Grann a salué l’engagement envers l’authenticité dont a fait preuve le cinéaste pour donner vie à l’histoire des meurtres d’Osage.





« L’une des choses les plus impressionnantes et les plus importantes dans le processus de développement était moins mon implication, mais l’implication des membres de la Nation Osage. Et très tôt, le chef Osage, Geoffrey Standing Bear, a nommé plusieurs ambassadeurs du cinéma de la Nation. , du gouvernement, pour travailler avec les gens du cinéma. D’après tout ce que j’ai entendu, ils ont vraiment travaillé avec un engagement à travailler avec la nation Osage, à développer une histoire, même à tourner sur place. De nombreux Osage jouent en fait dans le film. «

Réalisé par Martin Scorsese d’après un scénario de Scorsese et Eric Roth, Les tueurs de la fleur de lune explorera les meurtres réels qui ont eu lieu dans la nation Osage dans les années 1920 après la découverte de pétrole sur des terres tribales. L’incident a déclenché une enquête majeure du FBI dirigée par J. Edgar Hoover, 29 ans, et l’ancien Texas Ranger Tom White, qui devrait être joué par Breaking Bad et L’Irlandais vedette Jesse Plemons.

DiCaprio incarnera un homme nommé Ernest Burkhart, avec Lily Gladstone dans le rôle de sa femme Mollie. Robert De Niro, lauréat d’un Oscar, jouera quant à lui l’oncle d’Ernest, l’éleveur américain et meurtrier condamné William Hale.





David Grann fait l’éloge de Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone

Apple TV+/Paramount Pictures

Grann a poursuivi, révélant qu’il avait visité l’ensemble de Les tueurs de la fleur de lune et fait l’éloge de Leonardo DiCaprio et de Lily Gladstone et de leur dévouement à présenter ces personnages réels à l’écran aussi précisément et authentiquement que possible.

« J’ai visité le plateau pendant quelques jours. Et j’ai été, encore une fois, vraiment impressionné par la façon dont ils ont réussi à donner vie à ces personnages historiques et à capturer les vérités cachées de l’histoire. Leo [DiCaprio] semblait juste être capable de capturer la nature d’Ernest Burkhart, et le niveau de complicité de son personnage, et ce système pervers. Et Lily Gladstone donne vie à Mollie avec une telle sensibilité et une telle puissance émotionnelle, du moins dans les passages que j’ai vus. »

Grann compare Scorsese et sa distribution à des « historiens », applaudissant leur dévouement à l’histoire et concluant que Les tueurs de la fleur de lune sera « époustouflant et puissant ».

« Ce qui m’a frappé de Scorsese aux acteurs, c’est le niveau d’engagement et la quantité de recherches qu’ils ont faites pour comprendre les rôles et comprendre l’histoire. Ils semblaient juste voraces, un peu comme des historiens, dans leur recherche de toute connaissance, transcriptions , documents, parler aux descendants, parler avec des membres de la Nation Osage. Le film avait des experts en langue Osage travaillant avec les acteurs pour s’assurer qu’ils étaient capables de leur enseigner la langue et qu’ils avaient la bonne langue, techniquement. J’ai vu un scène où de nombreux membres du conseil tribal de la nation Osage parlaient, et je pense qu’ils ont eux-mêmes contribué à une grande partie de ce dialogue. Je pense que quiconque verra cela le trouvera vivifiant, époustouflant et puissant.

Les tueurs de la fleur de lune fera ses débuts au 76e Festival de Cannes avant d’atterrir dans les salles le 20 octobre 2023.