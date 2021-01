État de survie est un jeu d’apocalypse zombie populaire qui domine leur coin du marché en raison de son style de jeu addictif, mais décontracté. Vous vous retrouvez à rechercher, à reconstruire et à sauver votre chemin vers une forteresse sûre pour repousser les morts-vivants. Ce n’est pas vraiment robuste, mais cela nous attire certainement. Cela nous amène naturellement à chercher des jeux similaires!

Jeux comme State of Survival

Vous voulez peut-être maîtriser un autre jeu. Peut-être que vous n’aimez pas certains des mécanismes de jeu que vous trouvez. Ou peut-être que tu es juste ennuyé, et État de survie ne vous impressionne pas. La raison n’a pas d’importance! Nous avons fouillé le marché et trouvé cinq jeux avec des styles de jeu similaires (mais pas identiques!). Les voici, énumérés ci-dessous.

Dernier jour sur terre: survie

Dans ce jeu de tir de survie, vous êtes confronté à des foules de morts-vivants (bien sûr) et vous devez toujours être à l’affût. La principale différence entre ce jeu et État de survie est que vous êtes plus impliqué en tant que personnage. Au lieu de maintenir une base comme objectif principal, vous devez combattre des hordes de zombies et réfléchir rapidement sur vos pieds. Vous pouvez également faire des raids avec vos amis pour récupérer le butin des autres joueurs!

Dernier abri: survie

Si vous avez déjà joué au mobile Tomber jeu, vous verrez les similitudes qu’il doit Dernier abri: survie. Allez profondément sous terre pour vous protéger de l’invasion et apprenez à sélectionner les héros et les salles optimaux pour constituer la meilleure base. Maintenez vos ressources et vos forces pour être le meilleur leader. Pouvez-vous gagner le titre de président?

Origines de l’âge de Z

Dans ce jeu de tower defense amusant, vous devez non seulement diriger les meilleurs héros, mais aussi faire attention aux héros de l’autre équipe. Vous combattrez des hordes de zombies dans des vagues qui cherchent à percer vos murs et à prendre le contrôle de votre ville. Dans ce MMO populaire, vous devrez faire des alliances avec d’autres joueurs pour garder vos défenses en bonne santé et vos ressources approvisionnées. Travaillez avec vos amis pour vous protéger et faites des raids contre d’autres joueurs pour devenir un roi du désert.

Dawn of Zombies: Survival After the Last War

Un autre jeu de tir descendant pour la liste! DOZ fournit des héros puissants, une construction de base facile et une vaste gamme d’armes à utiliser. Protégez votre zone la nuit et récupérez pendant la journée pour survivre. Ce jeu de survie zombie semble ajouter un peu plus de paranormal à l’apocalypse, vous offrant une histoire passionnante à explorer. Est-ce Darryl que je vois comme un héros?

Zombie Survival: Wasteland

Notre dernier élément de la liste offre une vue un peu différente sur la survie des zombies. Au lieu de combattre d’énormes vagues de zombies et de vous concentrer sur la construction de bases massives, vous obtenez une vision du monde plus petite et un style de survie plus personnel. Ce jeu mobile amusant se concentre davantage sur l’artisanat et la survie par vous-même plutôt qu’avec d’autres joueurs. Bien que le PVP soit certainement une option!

Les zombies peuvent vieillir après un certain temps. Vous avez maintenant une plus grande sélection de jeux à jouer et de mondes à conquérir! Cependant, si vous n’êtes pas tout à fait prêt à abandonner État de survie, cette liste des besoins en ressources de votre siège sera utile!