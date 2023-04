Un clip exclusif de Sisu détaille le One Man Death Squad d’un nouveau drame d’action explosif

L’écrivain/réalisateur finlandais Jalmari Helander est connu pour ses films fantastiques et maximalistes, tirés du film d’action et d’horreur de Noël Exportations rares au film explosif de Samuel L. Jackson Grand jeu. Il est heureusement de retour avec un nouveau film, Sisu, un drame de guerre bourré d’action qui trouve le réalisateur d’humeur plus sérieuse. Le film s’ouvre sur plus de 1 000 écrans le vendredi 28 avril, depuis Lionsgate et met en vedette Jorma Tommila (Exportations rares, La fête de Noël), Aksel Henni (Le martien, mur blanc), Jack Doolan (Les garçons, or blanc), et Onni Tommila (Gros gibier, exportations rares). Le synopsis se lit comme suit :





Au cours des derniers jours désespérés de la Seconde Guerre mondiale, un prospecteur solitaire (Jorma Tommila) croise la route de nazis lors d’une retraite en terre brûlée dans le nord de la Finlande. Lorsque les nazis volent son or, ils découvrent rapidement qu’ils viennent de s’emmêler avec un mineur ordinaire. Bien qu’il n’y ait pas de traduction directe du mot finlandais « sisu », cet ex-commando légendaire incarnera ce que sisu signifie : une forme de courage aux mains blanches et une détermination inimaginable face à des obstacles écrasants. Et peu importe ce que les nazis lui lancent, l’escadron de la mort solitaire fera tout son possible pour récupérer son or, même si cela signifie tuer tous les nazis sur son passage.

Avant l’ouverture du film dans les salles, vous pouvez visionner un extrait exclusif de Sisu dessous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sisu a obtenu 100 % sur les tomates pourries

Sisu a été l’un des grands succès du Festival international du film de Toronto en 2022 et a depuis obtenu une note de 100% sur Rotten Tomatoes. Variety a écrit : « Avec Sisu, Hélander crée un film d’action incroyablement viscéral qui se déplace avec toute la fureur d’un train en fuite, câblé pour exploser à l’impact. » Film School Rejects a également fait l’éloge du film, écrivant,

Implacablement brutal et étonnamment hilarant, Sisu est une huée, un hurlement et le plus amusant que vous puissiez avoir en regardant les nazis se faire complètement détruire par un ancien grand-père militaire à la recherche d’or.

L’ AU Review écrit: « Une fusion de Sergio Leone via First Blood et Mad Max – dire que c’est à côté de Tarantino serait trop facile – Sisu est visuellement excitant, enjoué sans vergogne et toujours, toujours imprévisible. » De toute évidence, des éloges ont été acclamés Basterds sans gloire mélange de genres de style, avec le penchant habituel du réalisateur finlandais pour la violence explosive et des décors brillamment élaborés joués jusqu’à un effet massif et sérieux pour le film.

Sisu rejoint une variété de films de guerre au cours des dernières années qui ont suscité non seulement des éloges, mais aussi une grande popularité. De 1917 à Dunkerque, en passant par All Quiet on the Western Front, les images de guerre massives semblent être de retour dans Vogue, et Sisu est certainement l’un d’entre eux. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :