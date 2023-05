Liev Schreiber explique pourquoi il n’est pas revenu en tant que Sabretooth dans Logan

Acteur Liev Schreiber a confirmé la raison de son absence à Logan. Sorti en 2017, le film était censé servir de serre-livre à l’époque de Hugh Jackman en tant que Wolverine dans le X Men franchise, une course qui remonte à la sortie du film original en 2000. Schreiber a joué le demi-frère de Logan, Victor Creed, alias Sabretooth, en 2009 X-Men Origins: Wolverine, mais il n’a jamais repris ce rôle. Avant Logan a été publié, de nombreux fans ont probablement pensé que le personnage apparaîtrait dans une certaine mesure, compte tenu de son histoire avec Logan, mais une telle apparition ne s’est pas concrétisée.

Dans une nouvelle interview avec GQ, Schreiber a déclaré que la raison pour laquelle il n’était pas là dans le film était simplement parce qu’il n’avait pas reçu l’appel. Schreiber fait savoir qu’il aurait adoré revenir en tant que Sabretooth si on lui avait demandé, bien qu’il reconnaisse que le personnage ne correspondait pas au récit que le réalisateur James Mangold avait pour le film. Comme l’explique l’acteur :

« Ils ne m’ont pas demandé [to return]. Non, je veux dire, je ne pense pas qu’il faisait partie de cette histoire. Tu sais? Il ne faisait pas partie de cette histoire. J’aurais adoré ramener Victor, n’importe quand, n’importe où. Mais cela ne faisait pas partie de ce récit. Je me demande si je deviens un peu long dans la dent, pour ainsi dire, mais probablement pas pour Sabretooth. »