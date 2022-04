Le remplaçant d’Elite ? : Comment est Welcome to Eden, la prochaine série de Netflix

Netflix

Le 6 mai prochain arrive sur Netflix bienvenue à l’éden, une nouvelle série espagnole qui donnera beaucoup à dire. Est-il capable de surmonter Élite? Nous vous disons pourquoi.

©NetflixAu casting de Welcome to Eden

Le contenu original de l’Espagne est devenu quelque chose de typique de Netflix. C’est parce qu’après la fureur générée par Le vol d’argent, l’industrie de ce pays a commencé à être frappante pour le reste du monde. À tel point que la plateforme a décidé de continuer à parier sur ce type de produit au point que différentes séries sont arrivées, parmi lesquelles Élite. Cette fiction a été lancée, pour la première fois, en 2018 et, malgré le fait que le temps passe, elle est toujours un succès.

En fait, la grande preuve en est que Élite Il en est maintenant à sa cinquième saison. Le géant du streaming a décidé de le renouveler plus d’une fois et le 8 avril, ils ont créé huit nouveaux épisodes. La suite de l’histoire des élèves de les chênes a de nouveau attiré des fans du monde entier. En effet, une fois de plus, le suspense, le drame et l’action sont devenus les protagonistes de l’intrigue.

Cependant, il convient de noter que, apparemment, pour le géant du streaming, tout ne tourne pas autour Élite. Est-ce que récemment ils ont choisi de produire une nouvelle série qui pourrait complètement remplacer le strip avec Itzan Escamilla et Claudia Salas. Il s’agit de bienvenue à l’édenune fiction créée par Joaquín Górriz et Guillermo López et exclusive à Netflix. Cette fiction a une intrigue similaire puisqu’elle montre les problèmes de la jeunesse d’aujourd’hui, mais avec une perspective totalement différente.

De quoi s’agit-il bienvenue à l’éden? Le synopsis officiel de Netflix Il dit: « Êtes-vous heureux? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à la soirée la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme une aventure éblouissante deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis, en réalité, n’est pas ce qu’il paraît… Bienvenue à Eden”.

Une prémisse qui, sans aucun doute, montre déjà que cette production allie drame, mystère et un peu d’adrénaline. Pour le moment bienvenue à l’éden aura huit épisodes qui donneront beaucoup à dire et qui se poursuivront dans la deuxième saison qui a déjà été confirmée Netflix en février de cette année. La série étoiles Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda, Albert Baró, Sergio Momo, Begoña Vargas et plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂