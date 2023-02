Avatar : la voie de l’eau franchit une nouvelle étape

Avatar : la voie de l’eau continue de battre des records après être entré dans le top 4 des films les plus rentables de l’histoire à l’échelle mondiale, laissant derrière lui Star Wars : Le Réveil de la Force. Le deuxième volet de la saga James Cameron a récemment offert au réalisateur l’honneur d’être le seul de l’histoire à avoir 3 des 4 films les plus rentables de la liste, ainsi que Titanesque et la première tranche de Avatar.





Maintenant, selon Deadline, le film vient de dépasser 1,538 milliard de dollars au box-office international, bien qu’il ait été battu au box-office national par le dernier film de M. Night Shyamalan, Frappez à la cabane, et la comédie sportive de Paramount Pictures 80 pour Brady.

FILM VIDÉO DU JOUR

La voie de l’eau est maintenant le troisième film le plus rentable au monde, mettant Titanesque en attente. Mais puisque le film vedette de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet revient en salles la semaine prochaine pour célébrer son 25e anniversaire, il pourrait bientôt reprendre sa place. Cependant, dans le cas du classique de 1997 et La voie de l’eau réussir à partir Avengers : Fin de partie derrière, cela marquerait un grand moment dans la carrière du réalisateur.

Avatar 2 devrait également continuer à être reconnu tout au long de la saison des récompenses, le film étant nominé pour quatre Oscars. Même s’il n’est pas le favori pour remporter le titre du meilleur film, le film a de bonnes chances dans les catégories de la conception de la production, du son et des effets visuels.





De quoi parle Avatar : la voie de l’eau ?

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, la suite commence à raconter l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils déploient pour se protéger, les les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent devant quitter leur maison après avoir été chassés par des humains et posant un danger pour tout Pandora.

Vivant maintenant avec les tribus de la mer, les Sully doivent apprendre à trouver une nouvelle place dans leur monde, développer de nouvelles capacités et se connecter avec d’autres êtres et aspects de leur planète tout en essayant d’arrêter la menace croissante du monde que Jake a laissé derrière lui mais semble être à l’affût en permanence.

Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Jemaine Clement et Oona Chaplin.