Microsoft Teams bénéficie de fonctionnalités personnelles gratuites, notamment des appels illimités, des messages, des emplacements de partage et plus encore

Microsoft 365 Famille - Appareils Illimités (nouvelle Version)

Word, Excel, PowerPoint, OneNote Version 2021 Outlook, Publisher et Access Version 2021 OneDrive jusqu'à 6 To (1 To par utilisateur) Version 2021 Abonnement pour 6 utilisateurs Pour PC, Mac, iOS et Android Version Multilingue & Française Achat unique d'un an sans renouvellement automatique Support technique inclus 7/7 + guide d'installation et activation Licence et lien de téléchargement livrés par mail 24h/24 Microsoft 365 Famille (anciennement Office 365 Famille) : Microsoft 365 Famille vous permet de profiter de la puissance de la meilleure suite bureautique sur le marché, utilisable sur sur un nombre d'appareils illimité tels que PC/ Mac, tablettes et smartphones. Votre travail est disponible peu importe où vous vous trouvez, avec des applications toujours à jour durant toute la durée de votre abonnement. Profitez des dernières versions premium de Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook, Publisher, Access (Publisher et Access uniquement sur PC) et autres avec des nouvelles fonctionnalités disponibles. Optimisée pour les mobiles, profitez de fonctionnalités de mise en forme et de co-création sous Windows, IOS et Android. Communiquez avec votre entourage grâce au 60 minutes par mois d'appels Skype vers les téléphones fixes et portables. Profitez d'un support Microsoft grâce aux experts formés par Microsoft. Par téléphone ou discussion en ligne, avec aucun coût supplémentaire. Les logiciels de Microsoft 365 Famille : Word : Word est le logiciel de rédaction par excellence. Utilisé dans le monde, il permet de rédiger des lettres, CV, rapport et tout type de documents texte. Mettez ainsi en page vos documents grâce aux nombreuses fonctionnalités mises à disposition (sommaires, publipostage, correction intégrée, etc). Améliorez vos textes où que vous soyez avec le Rédacteur Microsoft,2 votre assistant de rédaction intelligent. Il vous offre une aide précieuse pour la grammaire et l'orthographe dans plus de 80 langues. Excel : Permettant la création de tableaux, de calculs automatisés, de plannings, de graphiques et de bases de données. Ce tableur est ainsi un puissant outil de visualisation mathématique. Powerpoint : Plutôt facile à prendre en main, Powerpoint est un logiciel permettant de réaliser des diapositives ainsi que des présentations est très utile afin d'appuyer vos présentations. Avec la possibilité d'y intégrer des animations, textes, graphiques, images. Outlook : Outlook est un logiciel de messagerie très fourni en fonctionnalités, permettant la gestion d'un carnet d'adresses complet, la gestion de tâches, et de temps. Très utile pour les personnes devant gérer énormément de mails, avec un besoin de les catégoriser ou de gros carnet d'adresses. Gagnez du temps et concentrez-vous sur l'essentiel avec Outlook, l'outil d'organisation complet. Son design simple et intuitif vous permet de rester connecté, de consulter vos e-mails plus rapidement et de gérer votre vie en dehors de votre boîte de réception. ...