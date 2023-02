Pennyworth est annulé par HBO Max sans nouvelle saison

La plateforme HBO Max a annulé la série »Pennyworth » qui se concentrait sur l’histoire d’origine d’Alfred, le majordome emblématique de Batman. Selon de nouveaux rapports, la série ne se poursuivra plus avec une nouvelle saison, Alfred n’ayant même pas pu rencontrer Bruce Wayne.

Bien que la raison de l’annulation n’ait pas été révélée, cela ne devrait pas surprendre étant donné la myriade de changements dus à la réorganisation de l’univers DC, dirigée par James Gunn et Pierre Safran de Studios DC.

Maintenant que la liste des films et séries de l’univers DC est connue, il restait peu de place pour »Pennyworth », une production basée sur l’une des propriétés de DC. Il s’agit d’un cas similaire aux récentes annulations HBO Max de la série »Titans DC » et »patrouille du destin ».

Un porte-parole de HBO Max a fait une déclaration sur l’annulation, exprimant sa gratitude pour le rôle joué par « Pennyworth ». « Alors que HBO Max n’avance pas avec une autre saison de ‘Pennyworth : L’origine du majordome de Batman‘, nous sommes très reconnaissants au créateur Bruno Heller et aux producteurs exécutifs Matthieu Patnick, Dany Canon et jean stephens.

« Un mélange incroyable d’action, de drame et d’humour, sur trois saisons, ‘Pennyworth : L’origine du majordome de Batman’ a emmené les fans dans un voyage hallucinant dans le monde excentrique d’Alfred et les débuts des super-héros et des méchants avant-gardistes, » continue-t-on à lire dans le communiqué.

L’histoire de la série préquelle commence avec Alfred, joué par Jack Bannon, en tant que jeune homme rentrant chez ses parents à Londres après un passage qui a changé sa vie dans le Special Air Service. Incapable de trouver un travail stable, lui et d’autres vétérans du SAS forment une entreprise de sécurité privée, pour laquelle il utilise ses propres compétences.

Au cours de l’un de ses emplois, Alfred rencontre l’homme d’affaires Thomas Wayne, qui l’engage pour l’aider à découvrir une société secrète appelée la No Name League. Les efforts des deux hommes les placent dans l’orbite d’un membre de l’organisation, Martha Kane, la future épouse de Thomas.

Malheureusement pour les fans, » Pennyworth » se terminera avec la finale de sa troisième saison, qui a été créée le 24 novembre 2022 sur HBO Max.