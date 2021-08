Johnny Depp a arrêté de jouer ? Ceci est votre nouveau projet

Johnny Depp a été l’une des célébrités les plus appréciées des téléspectateurs au cours des dernières décennies, jouant des rôles devenus populaires. Cependant, cela a changé lorsque son ex-femme, Amber Heard, l’a poursuivi pour voies de fait et diffamation, tout comme il l’a fait en contredisant ses propos. Cette formation judiciaire se poursuivra jusqu’en 2022, mais en attendant l’acteur tentera de refaire surface dans un autre domaine.

Bien qu’il n’ait plus été considéré par une grande partie d’Hollywood, tout a explosé lorsqu’il a perdu son procès devant le journal The Sun, ce qui a conduit Warner Bros. à prendre la décision de le renvoyer de la saga. Animaux fantastiques, alors qu’ils étaient en train de tourner le troisième film. La vérité est que dans peu de temps Disney a confirmé qu’ils ne voulaient plus de lui dans Pirates des Caraïbes Oui Netflix s’est joint en assurant qu’ils ne le prendraient en compte pour aucune production.

Au milieu de ce différend juridique, le film a été présenté en avant-première MinamataIl n’a pas non plus été bien accueilli par la critique et son réalisateur, Andrew Levitas, a récemment accusé MGM Studios d’avoir saboté son lancement, car il n’est pas encore sorti en salles aux États-Unis. Il est clair que sa carrière d’acteur semble à bout de souffle et c’est pourquoi cherchera à revenir au centre de la scène depuis un endroit différent.

Selon un rapport publié cette semaine par Courrier quotidien, l’interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes je penserais à retourner à la musique, son premier grand amour, avec un nouveau matériel pour son groupe Hollywood Vampires. Il le ferait avec son ami et légende du blues Jeff Beck, qui le soutenait lors de son litige avec Amber Heard.







« Ils ont collaboré sur du nouveau matériel pour le prochain album de Jeff. C’est super pour Johnny de revenir à son premier amour, qui est la musique. Jeff était de bons amis avec Johnny pendant une période difficile, et s’éloigner d’Hollywood était exactement ce dont Johnny avait besoin. », a assuré un porte-parole du média britannique. Jusqu’à présent, son seul projet d’acteur futur est un doublage dans la série Macareux, on s’attend donc à ce que la musique soit une nouvelle voie, au moins pendant un certain temps.