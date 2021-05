Pauly Shore taquine à nouveau Encino Man 2: moi-même, Brendan et Sean sont toujours prêts

Pauly Shore célèbre le 29e anniversaire de Homme Encino en taquinant à nouveau une suite. Réalisé par Les Mayfield et avec Shore aux côtés de Sean Astin et Brendan Fraser, Homme Encino est sorti en salles par Walt Disney Pictures en mai 1992. Il suit deux adolescents geek (Shore, Astin) qui se lient d’amitié avec un homme des cavernes (Fraser) dégagé d’un bloc de glace, l’aidant à s’adapter à sa nouvelle vie dans le présent alors qu’il enseigne simultanément eux aussi une ou deux choses sur la vie.

Homme Encino a été un succès au box-office, mais aucune suite n’a jamais été publiée. Peut-être que les chances de le voir se produire sont plus proches que jamais, maintenant que nous sommes à l’ère des suites modernes des films et des émissions de télévision classiques. Nous avons déjà vu Disney faire cela avec d’autres propriétés classiques des années 1990, avec Les puissants canards: des changeurs de jeu a récemment terminé sa première saison et Hocus Pocus 2 en préparation pour une version 2022.

Reconnaître l’anniversaire de Homme Encinopremière de, Pauly Shore s’est tourné vers les médias sociaux pour publier une image de lui-même aux côtés de Fraser. Il taquine en outre la possibilité de Encino Man 2 en réitérant qu’il est «prêt» à reprendre son rôle pour le film potentiel, tout comme Fraser et Astin. Il faudra peut-être convaincre avec l’aide du Homme Encino Ventilateurs. Voici ce que Shore avait à dire dans le post.

« Il y a 29 ans ce week-end, Encino Man a frappé le grand écran. Voici une photo personnelle avec moi-même et Brendan Fraser sur le plateau. Paix Brendan, tu me manques. J’espère que vous vous débrouillez bien dans ce monde fou. Et vous savez ce que signifie le signe de paix de Brendans, n’est-ce pas? Encino Man 2 doooooooddzzzz. Frappez Disney + et dites-leur moi-même, Brendan, et Sean Astin sont prêts pour la suite. Passez un excellent week-end à tous. Nous serons wiezen le jus. «

Ce n’est pas la première fois que Shore demande Encino Man 2 se passer. En novembre 2020, il se souvenait de la même manière Homme Encino avec une photo du casting, suggérant que tous les trois étaient «prêts» à faire le film. Comme pour le nouveau message, il a également pensé que cela aiderait les fans à faire savoir aux gens de Disney + qu’ils veulent que cela se produise.

« Bon o’l Homme Encino, souvenez-vous de ce classique? « Le message de Shore était lu. » Combien de personnes veulent voir Encino Man 2?! Accédez à Disney + sur les réseaux sociaux et faites-leur savoir que Brendan, Sean et moi-même sommes prêts à partir! Faisons cela 2021. Allons Wiez le jus de pruneau dooooooooodz. «

Si la nostalgie des années 90 est en ce moment, il n’y a aucune raison Encino Man 2 ne peut pas faire partie du plaisir. L’original est un classique culte qui est très amusant, même si les critiques n’étaient pas trop gentils avec le film à l’époque. Espérons que Disney remarquera l’attention des fans sur les publications sur les réseaux sociaux de Shore et que nous verrons peut-être la suite se transformer en réalité. Sinon, les fans peuvent toujours revenir en arrière et revisiter l’original à tout moment en le diffusant sur Disney +. Cette nouvelle nous vient de Pauly Shore sur Instagram.

