Tarek El Moussa et Heather Rae Young sont mariés – voyez sa magnifique robe !

Tarek El Moussa et Heather Rae Young se sont officiellement mariés, aujourd’hui peut le confirmer.

Leur cérémonie de mariage a eu lieu à l’extérieur à Santa Barbara, en Californie, devant la famille et les amis et le casting de l’émission Netflix « Selling Sunset ». L’affaire de la cravate noire a été filmée pour un spécial intitulé « Tarek and Heather: The Big I Do ».

Les enfants d’El Moussa —Taylor et Brayden (qu’il partage avec son ex-femme Christina Haack) — ont joué un grand rôle dans la cérémonie.

Si charmant! Instagram

La préparation de leur mariage a été bien documentée sur Instagram. Bien qu’El Moussa, 40 ans, soit restée assez silencieuse sur les réseaux sociaux samedi, Young a partagé des vidéos documentant le matin de son mariage et le processus de préparation.

La veille, les deux ont partagé de nombreuses photos et vidéos de leur dîner de répétition, partageant même quelques clichés sur Instagram, exprimant leur enthousiasme pour leurs noces imminentes.

El Moussa a partagé un cliché des deux partageant un baiser sur Instagram, écrivant un doux message à Young dans la légende.

« Prêt à dire ‘oui’ ❤️ Ce qui est fou », a-t-il écrit. « Si vous m’aviez demandé il y a quatre ans, je vous aurais dit que je ne me marierais plus jamais et honnêtement, je ne pensais même pas que je trouverais l’amour. Puis un jour, Heather a sauté sur mon bateau, m’a regardé, a souri et le reste appartient à l’histoire. Dieu merci pour cette journée. Ma vie est tellement meilleure avec toi dedans… maintenant faisons ce truc !!”

Young, 34 ans, a partagé une douce photo sur Instagram vendredi des deux se faisant face, le nez presque se touchant, écrivant dans la légende: « Mon éternité. Rendez-vous à l’autel mon amour.

C’est le deuxième mariage d’El Moussa et le premier de Young. La star de « Flip or Flop » a été mariée à sa co-star et ex-femme, Christina Haack, pendant neuf ans, s’étant initialement séparée en 2016 avant de finaliser leur divorce en 2018.

L’ancien couple coparent toujours leurs deux enfants, leur fille de 11 ans, Taylor, et leur fils de 6 ans, Brayden.

El Moussa et Young se sont fiancés en juillet dernier alors qu’ils célébraient leur premier anniversaire à Catalina Island, en Californie. Un an avant qu’ils ne se fiancent, El Moussa a déclaré à 45secondes.fr Parents qu’il avait soigneusement réfléchi à l’idée de faire participer Young à la photo et à la vie de ses enfants, révélant qu’elle était la première femme avec qui il sortait et qu’il présentait à ses deux enfants.

« Je n’étais pas quelqu’un qui sortait juste avec un tas de femmes différentes », a-t-il expliqué. « J’attendais la bonne personne, que je pensais être la bonne non seulement pour moi, mais aussi pour que mes enfants se rencontrent. Avec Heather, j’ai tout de suite su, et c’était tout. »

L’été dernier, la star de « Selling Sunset » s’est entretenue avec 45secondes.fr le mois suivant ses fiançailles, parlant d’être une « maman bonus » pour les enfants d’El Moussa et se tournant vers son futur mariage.

« Ma vie est tellement incroyable en ce moment », a-t-elle déclaré à l’époque. « Je ne peux pas croire que je suis une fiancée, et je vais me marier, je vais être Mme El Moussa. C’est le meilleur sentiment dans le monde. »