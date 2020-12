Falcon & Winter Soldier: Disney + date de sortie, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

« Falcon & Winter Soldier » se déroule dans l’univers cinématographique de merveille (MCU) et partage la continuité avec les films de la franchise. La série Disney + suivra Falcon et Winter Soldier dans une aventure après les événements de « Avengers: Endgame ».

La fiction, créée par Malcolm Spellman et dirigée par Kari Skogland, met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan, et ils sont rejoints par Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell.

Le tournage de « Faucon et soldat d’hiver»Lancé en octobre 2019 à Atlanta, en Géorgie, puis transféré en République tchèque et début mars 2020, il a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, le tournage a repris en septembre 2020 à Atlanta et en octobre en République tchèque.

Anthony Mackie et Sebastian Stan sont les stars de « The Falcon and the Winter Soldier » (Photo: Marvel / Disney)

HISTOIRE DE « FALCON & WINTER SOLDIER »

La description officielle de Disney Plus note que, «après les événements de Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se réunissent dans une aventure mondiale qui teste leurs compétences et leur patience dans The Falcon et The Soldat de l’hiver des studios Marvel ».

Apparemment, dans les aperçus de la série, Bucky rencontrera Zemo, qui est apparu pour la première fois dans « Avengers: Endgame », et finira apparemment par aider Sam et Bucky, même si cela pourrait aussi être un piège. En outre, Batroc the Leaper sera impliqué d’une manière ou d’une autre.

BANDE-ANNONCE DE « FALCON & WINTER SOLDIER »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FALCON & WINTER SOLDIER »

Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon. Un ancien para-sauveteur formé par l’armée au combat aérien à l’aide d’un ensemble d’ailes spécialement conçu. À la fin de « Avengers: Endgame », il a reçu le bouclier Captain America.

Sebastian Stan comme Bucky Barnes / Winter Soldier. Un soldat amélioré et meilleur ami de Steve Rogers, qui a refait surface en tant qu’assassin soumis au lavage de cerveau après avoir été considéré comme tué au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

Daniel Brühl comme baron Helmut Zemo. Un terroriste sokovien responsable de l’éclatement des Avengers dans « Captain America: Civil War ». Zemo portera son masque violet traditionnel des bandes dessinées de la série, qui n’apparaissait pas dans le film de 2016.

Emily VanCamp comme Sharon Carter. Un ancien agent du SHIELD et la nièce de Peggy Carter.

Wyatt Russell comme John Walker. Un successeur militariste du Captainn America créé par le gouvernement américain.

Georges St-Pierre comme Batroc. Un mercenaire algérien et maître de la forme française de kick boxing connue sous le nom de savate.

Adepero Oduye

Desmond Chiam

Miki Ishikawa

Les moulins de Noah

Carl lumbly

Images du premier aperçu de « Le faucon et le soldat de l’hiver, la série Disney Plus (Photo: Marvel)

QUAND «FALCON & WINTER SOLDIER» SORTIRERA-T-IL?

Les six épisodes de la première saison de « Faucon et soldat d’hiver”Sera publié à partir du 19 mars 2020 dans Disney +.