John Cena explique les origines du geste « Vous ne pouvez pas me voir »

La superstar de la WWE devenu acteur John Cena a raconté toute l’histoire de son célèbre slogan. Dans ses matchs de la WWE, Cena agitait souvent sa main à plusieurs reprises sur son visage tout en regardant son adversaire, un mouvement qu’il surnommait le « Vous ne pouvez pas me voir ». Tout en faisant la promotion de sa nouvelle série HBO Max Pacificateur au Le spectacle de ce soir, Cena (en costume complet du personnage de DC, rien de moins) a évoqué les origines du geste, expliquant à Jimmy Fallon exactement comment tout a commencé comme un défi qui est depuis devenu une source d’inspiration pour d’innombrables mèmes d’invisibilité sur Internet.

« Je suis devenu un super-héros bien avant d’enfiler le costume de Pacificateur », dit Cena. « J’ai développé une manœuvre spéciale à la WWE appelée You Can’t See Me. Dans laquelle, j’ai mis ma main devant mon visage et je dis ‘Tu ne peux pas me voir.’ Et la raison pour laquelle j’ai fait cela est que pendant que nous faisions l’album sur lequel mon thème musical est, un frère cadet, Sean, était toujours notre test décisif. Il aimait la même musique et il n’irait jamais en studio avec nous. «

Cena explique que Sean a déjà joué la musique du thème d’entrée de Cena à la WWE. À l’époque, Sean a fait un geste similaire avec sa main en la tenant devant son visage tout en hochant légèrement la tête. Cena a trouvé cela ridicule, mais quand Sean l’a mis au défi de le faire à la télévision, la légende de la WWE l’a fait. Cependant, pour rendre le mouvement plus visible pour les fans de la WWE assis sur les sièges qui saignent du nez, Cena a rendu son geste de la main beaucoup plus animé en l’agitant rapidement devant son visage.

« Il a entendu ‘My Time Is Now’ et vient de faire cette danse que Tony Yayo a faite dans l’une des vidéos de G-Unit. C’était comme, il a mis sa main sur sa tête et a juste hoché la tête comme ça. Et je était comme, ‘Mec, qu’est-ce que tu fais? Cela avait l’air tout simplement ridicule.’ Il a dit : ‘Non, non, c’est Tony Yayo, il fait ce truc.’ Et je me dis ‘Je vais le faire à la télé’ et il me dit ‘Je te défie de le faire à la télé.' »

Après que Cena ait fait le geste, cela a touché une corde sensible chez les fans de catch, et le F9 star continuerait à faire la manœuvre fréquemment. S’exprimant sur la façon dont il fait depuis partie de la culture des mèmes, Cena a ajouté : « Des années plus tard, cela a juste surmonté la culture des mèmes et maintenant, littéralement, je suis invisible. Les gens se disent : » Pourquoi Jimmy Fallon parle-t-il à une chaise vide ? ‘ Tant de gens vont dire ça. Donc je suis invisible maintenant. Sur un défi, par accident.

John Cena à l’affiche de la nouvelle série HBO Max Pacificateur, une série dérivée issue de La brigade suicide avec Cena reprenant son rôle. La série met également en vedette Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji. Avant la première, James Gunn a parlé du potentiel de faire plus de saisons de la série.

« Nous avons 87 saisons planifiées. Oui, nous allons le faire jusqu’à ce que John et moi ayons 150 ans », a déclaré Gunn à Screen Rant. « Mais oui, non, nous voulons tous continuer. Nous voulons vraiment continuer. C’était le plus grand groupe de personnes. Évidemment, j’étais déjà ami avec John et Jenn [Holland], évidemment, et Steve Agee. Mais Danielle [Brooks] et Chuk [Iwuji] – [Chuk] est l’un de mes meilleurs amis. Chuk est l’un des personnages principaux maintenant dans Gardiens 3, et il le tue dans ce film. Donc, c’était vraiment un groupe de personnes formidable et j’ai hâte de retravailler avec eux. »

Pacificateur premières le 13 janvier sur HBO Max.





