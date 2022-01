Iván Sánchez et José Pastor interpréteront Miguel Bosé dans sa série biographique

primordial + a rapporté qu’Iván Sánchez et José Pastor rejoindront le casting et donneront vie à Miguel Bosé dans le biopic Bosé, une série originale de Paramount + international basée sur la vie de l’auteur-compositeur-interprète espagnol Miguel Bosé.

La série est produite par VIS en collaboration avec Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global et Legacy Rock ont ​​commencé à tourner en Espagne.

Qui est Ivan Sanchez ?

Iván Sánchez est né à Madrid, en Espagne, où il a joué dans des séries telles que Hospital Central (Telecinco), El Authentic Rodrigo Leal (Antena 3) et Hispania, La Leyenda (Antena 3), entre autres.

Son meilleur rôle a été dans La Reina del Sur, une adaptation du roman de Pérez Reverte, qui lui a permis de travailler aux côtés des acteurs Donald Sutherland et William Fichtner et de jouer dans Paraíso Perdido de Humberto Hinojosa Ozcariz et Backseat Fighter de Mario Pagano.

L’année dernière, il a remporté le prix Maguey du meilleur acteur pour le film Isaac, réalisé par David Matamoros et Ángeles Hernández, au Festival international du film de Guadalajara.

Qui est José Pasteur ?

José Pastor a commencé sa carrière en 2014 à l’École Supérieure d’Art Drmatique (ESAD) de sa ville natale de Malaga, en Espagne. Elle a combiné ses études de théâtre avec des cours de danse tout en travaillant sur des comédies musicales le week-end, comme La Belle et la Bête ou Peter Pan.

Le premier rôle à la télévision est venu en 2018 avec la série TVE The Other Look et qui se poursuit avec des séries telles que Hospital Valle Norte et Acacias 38, alors qu’il poursuivait sa formation à l’Actor Center. Il est apparu à l’écran au Festival du film de Malaga en 2019 avec le film Al oleo y Cerdita, qui sortira en salles l’année prochaine.

De quoi parlera la série ?

La série Bosé racontera la vie d’un artiste à succès avec une personnalité unique et très reconnaissable. Il comportera six chapitres qui transporteront les téléspectateurs à différentes parties de la carrière de l’auteur-compositeur-interprète qui a commencé à la fin des années 1970, révélant les histoires derrière l’inspiration, la composition et l’enregistrement de certaines de ses œuvres les plus emblématiques et comment ce succès a eu un impact sur sa vie personnelle. vie.

La série racontera ses secrets jamais révélés, nous donnera un aperçu de son cercle d’amis et démontrera la relation extraordinaire entre Miguel et ses parents.

Comment s’est déroulée la carrière de Miguel Bosé ?

La superstar internationale Miguel Bosé a connu du succès en Amérique latine grâce à sa voix retentissante. Au cours de sa carrière, il a remporté de nombreux prix pour sa musique, remportant des dizaines de prix pour sa musique légendaire.

Sa voix de baryton distinctive et résonnante a engendré des disques avec une variété remarquable de styles, de la pop adolescente, du disco, de la new wave et du post-punk au mainstream, à l’art rock et à la dance-pop.

Avec plus de 30 millions de disques vendus, ses chansons ont atteint plus de 70 numéros un dans différents pays et ont reçu de multiples reconnaissances dont des Grammy Awards, MTV Music Awards, Latin Billboard Awards, Gold Medal of Merit in Fine Arts ou encore Waves. En 2013, il a été élu Personnalité de l’année par la Latin Recording Academy lors de la cérémonie annuelle des Latin Grammy.

