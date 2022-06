La liaison de May Pang avec John Lennon explorée dans le documentaire The Lost Weekend

Beaucoup ne connaissent peut-être pas ou ne se souviennent pas de son nom, mais l’auteure espagnole May Pang, née à Harlem, est le sujet fascinant d’un documentaire à venir. Le week-end perdu : une histoire d’amour fera ses débuts au Tribeca Film Festival pour un spectacle à guichets fermés le 10 juin 2022. Même si elle a écrit deux livres, 1983 Aimer John : l’histoire inédite et 2008 Instamatic Karma : Photographies de John Lennon, Pang a hésité à participer à un documentaire jusqu’à présent. En 1972, Pang, âgée de 22 ans, est entrée avec audace dans les bureaux d’Apple à New York, a menti sur sa capacité à taper et a obtenu un emploi. Aujourd’hui âgée de 71 ans, Pang a expliqué que la musique était sa passion et qu’elle pensait que répondre au téléphone était assez facile.

À son insu à l’époque, les choses allaient bientôt changer radicalement. Yoko Ono finirait par retirer Pang de son travail chez Apple pour lui servir d’assistante à Lennon, mais cela ne s’arrêterait pas là. Selon Pang, Yoko Ono lui a dit qu’elle allait quitter le Imaginer chanteuse et qu’elle devrait savoir que John s’intéressait à elle. Pang a dit qu’elle n’était pas intéressée.

Le choix de carrière d’une jeune femme la propulse sous les feux de la rampe

Le documentaire capture l’affaire éclair de 18 mois entre Lennon et Pang pendant ce qui est devenu connu sous le nom de « week-end perdu » lorsque les deux se sont rendus à Los Angeles pour les escapades ivres de Lennon avec ses amis Alice Cooper, Micky Dolenz, Ringo Starr, Harry Nilsson , et Keith Moon, connus collectivement sous le nom de Hollywood Vampires. Le groupe s’est réuni à leur lieu de rencontre à l’étage du Rainbow Bar & Grill sur Sunset Boulevard. Selon Pan :





« Oui, Yoko m’a approché et j’ai pensé que c’était fou. Je lui ai dit que ça ne m’intéressait pas du tout. Ils avaient des problèmes dans leur mariage; en fait, ils ne se parlaient pas. Mais John a spontanément décidé d’aller seul à Los Angeles et m’a demandé de l’accompagner. Yoko n’était même pas au courant de notre départ avant notre départ. Je me sentais très mal et je l’ai dit à John. Yoko appelait 10 à 15 fois par jour pour savoir ce qui se passait. Je ne savais pas qu’elle le trompait en même temps. Je n’en avais aucune idée, et John non plus. Nous l’avons découvert ensemble »

Pang, qui dit qu’elle n’est pas fière d’être «l’autre femme», se souvient du «week-end perdu» comme tout sauf perdu et est fière de réunir John avec son fils Julian, qui parle avec enthousiasme de May dans son apparition devant la caméra.

Après sa séparation de Lennon, Pang a été mariée au producteur de David Bowie Tony Visconti de 1989 à 2000. Le couple partage deux enfants adultes. En ce qui concerne les souvenirs tels que les griffonnages, les dessins et les photographies que Lennon a laissés derrière lui, Pang dit qu’ils sont tous cachés dans un coffre-fort.