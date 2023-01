The Last of Us : quelle est la chanson de Linda Ronstadt de la fin de l’épisode 3 et sa signification

HBO Max

Le troisième chapitre de The Last of Us est venu sur HBO Max et a eu une tension émotionnelle élevée pour le public. À la fin, une chanson de Linda Ronstadt est entendue. Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que cela signifie?

© HBOMaxThe Last of Us : quelle est la chanson de Linda Ronstadt de la fin de l’épisode 3 et sa signification.

Les dimanches en 2023 sont différents du 15 janvier, puisque ces jours-ci nous avons un nouvel épisode de Le dernier d’entre nous et dans les dernières heures le tiers d’entre eux est arrivé. Bien que la deuxième saison ait déjà été confirmée par HBO, il y a encore plus d’histoire qui passe par son service de streaming. HBO Max et ce qui a été vu récemment a suscité toutes sortes de commentaires de la part du public.

Le chapitre 3 de l’émission créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, basée sur le jeu vidéo iconique PlayStation, avait le synopsis suivant : « Lorsqu’un étranger s’approche de leur complexe, le survivant Bill forge une connexion improbable. Plus tard, Joel et Ellie demandent conseil à Bill ». Nous observons les expériences de Bill, qui a un lien avec Joel et Ellie à travers une chanson linda ronstadt.

+Quelle est la chanson de Linda Ronstadt et que signifie-t-elle ?

A la fin de l’épisode on voit Joel et Ellie fuir le quartier Facture avec la cargaison et les provisions nécessaires pour pouvoir continuer votre voyage. Déjà en route, la jeune femme sort une vieille cassette de l’intérieur du camion et procède à sa lecture. Alors qu’il est sur le point de changer de chanson, l’homme mentionne : « Non, j’aime ça. C’est Linda Ronstadt ». Le sujet en question est « Tres longtemps »qui a donné son nom au titre de l’épisode 3, mais derrière il comprend un sens.

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, « Tres longtemps » de Linda Ronstadt est la chanson que Frank joue au piano après le premier dîner que Bill lui prépare à la maison et c’est celle qui fonctionne comme un sceau de son amour. Dès qu’il se met à sonner, Facture le reconnaît instantanément, mais causant de la tristesse, et sur la lettre « L’amour restera… personne à mes côtés »en référence à sa solitude, admet un vide intérieur.

« Aime les blessures qu’on ne voit pas »mentionne la chanson, réfléchissant à Facture Oui Franc comme deux personnes qui ont grandi en tant qu’homosexuels et fait comprendre que dans une situation différente de celle dans laquelle ils se trouvent, ils auraient continué à le cacher. L’histoire romantique entre les personnages joués par Nick Offerman et Murray Bartlett constitue la partie la plus importante du chapitre 3 de Le dernier d’entre nous et maintient un lien direct avec linda ronstadt.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?