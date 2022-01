Star Wars : le livre de Boba Fett approfondit notre compréhension des Tusken Raiders

Alors que notre personnage principal éponyme dans Le livre de Boba Fett surtout essayé l’ancien Empire de Jabba le Hutt reconstruire, nous avons également un aperçu du passé de la Ex-chasseur de primes. Dans les flashbacks, nous voyons comment il a vécu avec les Tusken Raiders pendant un certain temps et obtenons plus d’informations sur la vie et la culture des Sand People.

Star Wars : Boba Fett enseigne le respect des Tusken Raiders

Après son succès Évadez-vous du gouffre de Sarlacc est devenu Boba par un tribu Tusken trouvé et capturé. Au fil du temps, cependant, les deux parties ont appris à se respecter. Juste ça 2ème épisode la série Star Wars nous donne de la profondeur Aperçu des coutumes de ce peuplequi accepte enfin notre héros.

On y voit par exemple un rituel au cours duquel l’ancien chasseur de primes un petit lézard rampe dans le crâne. Cela se résout avec lui fortes hallucinations c’est pourquoi il erre ensuite dans le désert pendant un certain temps et croit voir des choses différentes. Quelque temps plus tard, il revient enfin avec une branche d’arbre retour au camp, où le lézard lui est retiré. C’est elle qui, pour ainsi dire, l’a conduit à travers la mer de dunes.

Notre protagoniste utilise ensuite cette branche pour fabriquer sa propre arme, une bâton dit Gaderffii. Boba a déjà été formé à l’utilisation de cet instrument. Une fois la fabrication terminée, il sera utilisé comme membre à part entière du clan accepté. Cela semble être un Rituel d’initiation le voleur Tusken, à la fin de laquelle il y a une danse autour du feu.

Boba fabrique son propre bâton Gaderffii © Lucasfilm / Disney

En outre, nous voyons également que le Tusken pour les technologies modernes pas une très bonne main avoir. Cela fait aussi partie de leur culture car, à de très rares exceptions près, comme la leur Pistolets blaster, les Sand People n’utilisent aucune technologie. Au contraire, ils font confiance à ce que la nature leur donne. Il faut autant de temps à Boba pour trouver son nouvel allié Faire face aux speeders enseigner.

Quelle est l’importance du rôle des voleurs de Tusken dans la seconde moitié La série « Star Wars » sera annulée, d’ailleurs, ne peut pas encore être évaluée. Les nouveaux épisodes de « The Book of Boba Fett » sont sortis tous les mercredis à 9h exclusif à Disney Plus.