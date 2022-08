Jeu de rôle en ligne multijoueur animé Tower Of Fantasy propose une personnalisation étendue

Tour de la Fantaisiequi reprend l’architecture de service en direct du RPG d’action-aventure et ajoute une personnalisation inégalée ainsi qu’un vaste univers vivant avec d’autres nomades distinctifs, pourrait être le jeu pour faire exactement cela.

Le concept a été créé à l’origine par un groupe d’amateurs de MMO et d’anime partageant les mêmes idées, passionnés de science-fiction et d’une carte du monde sur laquelle ils pouvaient tous jouer les uns avec les autres. Il a ensuite été développé par la société chinoise Hotta Studio.

Tower of Fantasy, dont la construction a pris trois ans, a fait ses débuts en Chine en décembre 2021. Il sortira cependant à l’international le 11 août sur PC et portable appareils avec compatibilité multiplateforme et cross-progression, avec préchargement à partir du 9 août pour les joueurs de l’UE.

Mais avant que les joueurs ne se plongent dans la tradition, ou dans le monde lui-même, qui au lancement comprend six régions avec différents types de terrain, pour tout jeu inspiré de l’anime, ce sont les personnages qui revêtent une importance primordiale.

Dès l’ouverture du jeu, vous pourrez sélectionner votre protagoniste en fonction de son sexe, mais cela ne s’arrête pas là.

Les joueurs auront, en fait, une personnalisation complète de l’apparence de leur personnage, d’une gamme de coiffures à la mise en forme de leur visage, en ajustant la taille, la forme et la couleur de leurs yeux, ainsi que des vêtements individuels, avec de nombreuses options disponibles sur le début.

Bien sûr, vous pouvez personnaliser plus que l’apparence de ce jeu d’action de rôle. Tower of Fantasy est un MMO, mais vous avez bien plus de liberté que dans la plupart des jeux aux catégories rigides.

Votre avatar pourra transporter une large gamme d’armes, des armes à distance comme les arcs et les fusils aux chargements d’armes comme les lames et les faucilles, et puisque chacun a des avantages et des inconvénients pour diverses situations, vous pouvez simplement ajuster car vous pouvez transporter trois armes à la fois.