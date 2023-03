Netflix: l’avenir de la division Palermo a été confirmé

in

La série créée et interprétée par Santiago Korovsky est l’une des mieux accueillies sur la plateforme ces derniers temps.

© IMDbDépartement de Palerme.

Il n’y avait pas eu de consensus depuis longtemps par rapport à une série comme celle qui avait Département de Palerme dans Netflix. Créé par Santiago Korovskyet le mettant en vedette, centré sur Felipe, un jeune homme un peu perdu qui, par erreur, s’est inscrit à la garde urbaine de la ville de Buenos Aires et est devenu l’élément clé dans l’arrêt d’un gang de trafiquants de drogue.

Avec seulement huit épisodes, Département de Palerme a donné des moments inoubliables, comme ces trois hilarants que nous avons mis en lumière dans cette note. Depuis son apparition, beaucoup se sont demandé ce qu’il adviendrait de l’avenir de cette histoire qui avait laissé une fin ouverte dans le premier volet. Aujourd’hui, il a été confirmé quel sera son avenir.

Dans une vidéo mise en ligne conjointement entre @chenetflix et le compte Instagram officiel de Santiago Korovskyil a été confirmé que Département de Palerme aura une deuxième saison. « Deux semaines après l’ouverture, et avec plusieurs heures de thérapie entre les deux, je peux déjà confirmer que Département de Palerme Il aura une deuxième saison !écrit.

La vidéo promotionnelle de la confirmation de la nouvelle livraison de Département de Palerme a été réalisé comme une sorte de croisement avec un autre des grands succès de Netflix: le jeu du calmar. Là tu peux voir Korovsky dans une séance de thérapie où il s’entretient avec la célèbre poupée de la série coréenne, qui lui répond vers la fin « Déplacez le feu vert ».

+Quand verra-t-on la deuxième saison de División Palermo

Compte tenu de tout le temps qu’il a fallu pour la première livraison de Département de Palerme pour Netflixle plus logique est d’attendre au moins début 2024. Cependant, il pourrait arriver que la situation de Le Royaumequi a passé près d’un an et demi jusqu’à ce que son retour soit confirmé pour mars de cette année.

