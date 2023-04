Quand, comment et à quelle heure voir « Kimetsu no Yaiba 3 »

La bataille contre les démons continue. La Saison 3 de « Kimetsu no Yaiba » (« Demon Slayer » dans sa traduction anglaise) a été l’un des plus attendus, car il adapte le « Arche du village des forgerons ». Ici, nous vous disons ce que vous devez savoir sur la première de ce anime populaire.

Lors de l’édition précédente, Uzui, Tanjiro et le reste du groupe ont dû se battre contre les deux en un Upper Moon, Gyutaro et Daki. Bien que cela leur ait coûté un bras et l’enlèvement d’un des piliers, les chasseurs ont pu sortir victorieux dans «l’arc du quartier rouge».

Après l’intense combat, les jeunes se rendent à l’endroit secret où les épées sont forgées spécial, car ils ont besoin de réparer leurs armes et de se détendre dans les sources chaudes. Cependant, vos vacances bien méritées seront interrompues par visiteurs indésirables.

COMMENT REGARDER LA SAISON 3 DE « KIMETSU NO YAIBA » ?

Comme dans les épisodes précédents, la troisième saison de « Kimetsu no Yaiba » sera diffusée sur Crunchyrollla plateforme de streaming spécialisée dans l’anime.

Pour le regarder, vous n’avez besoin que d’un abonnement, qui vous permettra de regarder le premier épisode dès sa sortie, mais il vous offre également d’autres fonctionnalités telles que des sous-titres dans différentes langues, dont l’espagnol, l’anglais, le portugais, le français, l’allemand. , italien, arabe, russe et hindi. .

Dans le « Blacksmith Village Arc » de « Kimetsu no Yaiba », nous verrons Mitsuri Kanroji, le pilier de l’amour, combattre des démons (Photo : Crunchyroll)

QUAND ET À QUELLE HEURE SE DÉROULE LA SAISON 3 DE « KIMETSU NO YAIBA » ?

Le premier épisode de la saison 3 de « Kimetsu no Yaiba » sortira le 9 avril 2023, plus précisément entre 10h45 et 11h00. (PT)

La nouvelle livraison sera disponible dans divers territoires tels que l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Europe, l’Afrique, l’Océanie, le Moyen-Orient et l’Inde, bien que les heures varient en fonction de la région où elles se trouvent.

Dans cette édition, nous pourrons voir de nouvelles Lunes Supérieures, mais aussi d’autres piliers en action.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « KIMETSU NO YAIBA » SAISON 3