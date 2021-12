Joe Manganiello ne pense pas qu’il jouera à nouveau Deathstoke dans le DCEU

Dans un autre volet du multivers à l’heure actuelle, nous aurions pu voir Batman de Ben Affleck prendre la tête d’un film solo et découvrir comment le plan DCEU de Zack Snyder a évolué avec Deathstroke et Joker jouant un grand rôle dans la franchise. Cependant, les circonstances en ont décidé autrement et un certain nombre de plans se sont effondrés grâce à l’affaire décousue que Warner Bros. Ligue des Justiciers est devenu, y compris les grands projets d’avenir pour Deathstroke de Joe Manganiello qui, semble-t-il, sont maintenant morts dans l’eau, car même l’acteur ne pense pas qu’il reviendra dans le rôle

En ce qui concerne les méchants de DC, Deathstroke est l’un des plus emblématiques, ayant été l’ennemi juré de Teen Titans, ainsi que face à Batman, la Justice League et la Flèche verte. En plus de nombreuses apparitions comiques, Deathstroke a également eu d’autres itérations à l’écran, notamment en étant exprimé par Ron Perlman dans l’animation Titans adolescents série, et joué par Manu Bennett et Esai Morales dans l’action en direct Arrowverse et Titans séries respectivement. En ce qui concerne le grand écran cependant, Joe Manganiello a donné vie au personnage pour la scène post-générique de Ligue des Justiciersla coupe d’origine.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Lorsque Ligue des Justiciers a fait ses débuts en 2017, il y avait beaucoup de fans avec beaucoup de scénarios de rêve pour ce qui pourrait suivre, mais la réception mitigée a immédiatement mis une grande partie en veilleuse. L’arrivée de Zack Snyder Ligue des Justiciers a ravivé l’intérêt à nouveau, mais pas pour le studio, ni pour le réalisateur et même pas, semble-t-il, pour Manganiello, qui lors d’une interview avec ComingSoon.net a eu une réponse très directe quant à savoir s’il jouerait à nouveau le rôle.

« Non, j’ai laissé tomber ça il y a quelque temps. »

L’acteur était auparavant attaché à deux films majeurs, devant jouer le rôle du méchant de Ben Affleck. Le Batman, avant que cela ne tombe à l’eau et devienne le film de Robert Pattinson réalisé par Matt Reeve que nous attendons l’année prochaine, et également en tant que protagoniste de son propre film solo de Gareth Evans. Après l’original Ligue des Justiciers sortie, Warner Bros. a immédiatement semblé s’éloigner de tous les plans que Snyder avait élaborés pour amener le DCEU sur une voie différente. Alors que Zack Snyder est Ligue des Justiciers vu Manganiello reprendre son rôle et commenter dans une série d’interviews qu’il y avait une possibilité d’autres projets à venir, il semble qu’avec l’espoir que le Snyderverse soit réalisé, la diminution a eu des conséquences néfastes sur l’avenir du personnage sous quelque forme que ce soit.

Bien qu’il puisse encore y avoir un grand bruit sur les réseaux sociaux pour que Warner Bros « restaure le Snyderverse », il est sûr de dire que toutes les personnes potentiellement impliquées dans la poursuite de la vision de Zack Snyder pour le DCEU ont maintenant évolué, il n’est donc pas surprenant que Manganiello a également choisi de passer à de nouveaux projets plutôt que d’attendre que Warner Bros. fasse soudainement demi-tour et ramène le monde de Snyder à la vie. Dans un tour ironique, l’un des prochains rôles de Manganiello exprimera un personnage de Snyder Armée des morts : Lost Vegas série animée, qui sera diffusée sur Netflix au printemps.





Mariska Hargitay reçoit des éloges pour avoir géré un spectateur chantant qui a perturbé l’ensemble de la loi et de l’ordre Un chanteur a ressenti la colère royale de Mariska Hargitay sur le tournage de SVU.

Lire la suite





A propos de l’auteur